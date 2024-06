Luis Quinteiro se despide de COPE en su 77º cumpleaños

Desde que el pasado 25 de mayo la Nunciatura Apostólica de España anunció que Antonio Valín Valdés será el nuevo obispo de la Diócesis Tui-Vigo, el actual, Luis Quiteiro Fuiza, ha pasado a convertirse en obispo y administrador apostólico. Una responsabilidad que cesará el próximo 20 de julio, día en que está prevista la ordenación sacerdotal y toma de posesión de don Antonio Valín.

Luis Quinteiro, que este miércoles cumple 77 años, se ha pasado por los micrófonos de COPE donde ha repasado sus 14 años al frente de la Diócesis.

"Llegué en 2010 y estábamos viviendo la famosa crisis económica y fueron años difíciles para todos porque hubo que reajustar muchas cosas, las famlias sufrieron tantos recortes en todos los sentidos...", ha recordado don Luis, quien también se ha detenido en el cáncer de próstata que sufrió.

"Gracias a Dios hoy está superando. Nunca se sabe en el futuro pero también me dio mis dolores de cabeza y mis sufrimientos. Pero eso también te da una experiencia de la vida, de lo que pasan muchas personas, y algunas se mueren y otras logran con esfuerzo, suerte y con ayuda de Dios, recuperarse", ha dicho.

Hasta la pandemia

Su trayectoria en la Diócesis, a partir de 2016 no pudo ser más agradable, según rememora. Fueron años en los que recorrió todas las parroquias, en los que se empapó de su historia y sus gentes, hasta que llegó la pandemia.

"Fue un tiempo tremendo, metidos en nuestras casas, con nustras iglesias cerradas", recuerda el aún obispo, quien perdió a una hermana por Covid, lo que afirma le ha marcado profundamente.

"Hoy me voy con alegría de dejar una Diócesis en paz, creo que es lo que puedo decir, y me voy no contento porque desearía hacer muchas más cosas, pero sí me voy en paz con Dios", resume.

Por delante le queda la jubilación, pero asegura no tener planes: "No tengo pensado nada, soy de los que piensa que la vida hay que hacerla cada día, hay que dejarse sorprender por la vida", afirma don Luis, consciente de que todo depende de la salud, porque si acompaña se m,ultiplican las posibilidades: "leer, viajar, ayudar a la gente, celebrar una misa..."

Don Luis se va y se niega a dar consejos porque le parecería "un poco atrevido", pero sí dice a quien le escucha que "viva la vida, que la vida se vive una vez y no se puede pasar sin tomarla en serio, y que vivir la vida significa abrirse a los demás" porque "somos egoístas pero tenemos que lugar contra ese egoísmo".