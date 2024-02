García Comesaña defiende su gestión en Sanidade a las puertas de las elecciones

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha defendido este viernes en COPE Vigo su gestión durante estos cuatro años, en los que ha tenido que lidiar con la pandemia del Covid, y ha pedido a quienes han tenido la mala fortuna de pasar por el hospital durante este periodo que tengan en cuenta la atención que recibieron en el sistema gallego.

"Creo que los resultados de la pandemia han sido muy buenos, hemos salido muy bien de la pandemia, en innovación, en vitalidad, en innovaciones que se pusieron en marcha aprovechando la pandemia y que luego se han mantenido y creo que eso los gallegos lo reconocen", ha dicho el conselleiro.

Para el futuro, García Comesaña habla de "propuestas para seguir construyendo esa sanidad pública gallega que consume prácticamente la mitad del presupuesto de la Xunta de Galicia, y con una apuesta clarísima por la atencion primaria, por la prevención, por la camapña de vacunación, por los cribados..."

La oposición

La oposición ha sido objeto de las críticas del conselleiro, quein ha minimizado la manifestación en defensa de la sanidad pública que recorrió Santiago en plena campaña electoral.

"La oposicion prioriza el posible desprestigio, en este caso del Partido Popular, frente al desprestigio de la propia sanidad pública. Y además con mentiras. Se habla de que hemos cerrado PAC, no se ha cerrado ninguno; se habla de que invertimos menos: hay 1.400 millones de euros más que cuando gobernaba el PSOe y el BNG o que hay menos profesionales. Es absolutamente falso: hay 7.000 profesionales más que cuando ellos gobernaban", ha afirmado.

El voto

Por ello, ha peido a los gallegosd confianza "para seguir trabajando, primero, en no usar la sanidad como un arma política, no mentir, no desprestigar la sanidad pública, y, segundo, poniendo iniciativas encima de la mesa como hemos puesto en esta legislatura, que las hemos puesto gracias a una estabilidad, a una mayoría absoluta, que si no no hubniésemos podido", ha finalizado