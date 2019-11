Feijóo: "La fragmentación del voto de centro derecha es lo que quiere Sánchez"

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, participó este viernes en el magazine de Cope Vigo, donde realizó una valoración de esta campaña electoral y analizó diversos asuntos importantes para la ciudad olívica como la futura Cidade da Xustiza de Galicia o la necesidad de que Vigo cuente con un nuevo Plan Xeral.

"Llevamos 16 meses de campaña electoral"

Asegura Feijóo que llevamos 16 meses de campaña electoral, desde que se llevó a cabo la moción de censura a Mariano Rajoy."Una campaña legalmente corta, pero que esta siendo muy larga de la historia", apuntó. Durante estos meses"en política se ha hecho muy poco o nada" destacó por lo que se muestra contento de que finalice y que el lunes se produzca un cambio de gobierno.

El líder de los populares gallegos reconoce que la sensación durante esta campaña electoral ha sido buena porque "la mayoría de los ciudadanos entiende que Sánchez no da garantía ni fiabilidad" para momentos de incertidumbre que están por llegar. "Al mayoría de la gente quiere cambio" pero recuerda que para lograrlo se necesita una mayoría. Feijóo ve con preocupación que el centro derecha vote de forma dividida, porque "pasará lo mismo que en abril, votos que no se transformarán en escaños, y no sumaremos". "Si votamos divididos entre tres formaciones, Sánchez se quedará en la Moncloa", advierte el presidente del PPdeG, "la fragmentación del voto de centro derecha es lo que quiere Sánchez".

Feijóo recuerda que a Sanchez se le conoce por el 'no es no', "un eslogan que nos llevo a repetir elecciones" porque no dejo a Mariano Rajoy gobernar a pesar de ser la lista mas votada. "En 40 años de Democracia, nunca habiamos tenido cuatro elecciones generales en cuatro años", señaló, tras apuntar que el país no puede seguir con un Gobierno en funciones porque el paro no está en funciones y los trabajadores de Alcoa, As Pontes y Ence tampoco".

Sector naval en Vigo

"Me preocupa la situación de Barreras porque tiene una carrera de pedidos muy potente, porque tiene trabajo para los próximos años y sería un grave error y una grave irresponsabilidad que los accionistas no sean capaces de solucionar sus diferencias", destacó el jefe del Ejecutivo gallego precisamente el día después de que anunciase la puesta en marcha de una línea de ayudas para facilitar la financiación a aquellas empresas que puedan estar sufriendo retrasos en los pagos debido a las dificultades que está provocando el conflicto accionarial del astillero vigués.