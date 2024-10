Desesperación de los padres con hijos con TDAH

Los padres con hijos diagnosticados con TDAH viven angustiosos tiempos de incertidumbre porque se ven incapaces de conseguir para ellos uno de los medicamentos más recetados.

Se trata del Concerta, un medicamento indicado para el tratamiento integral del Trastorno por Déficit de Atención - Hiperactividad. Ana es madre de dos adolescentes que necesitan tomar a diario ese medicamento y se confiesa angustiada por esta escasez.

"Mi situación es desesperada. Tengo dos hijos que necesitan esa medicación y no la consigo por ningún lado. Yo creo que he recorrido todas las farmacias de la ciudad. Me he ido a Portugal, a otros sitios fuera de Vigo y es imposible encontrarla, imposible", relata.

La desesperación de Ana es generalizada. Un día sin medicamento y en los pacientes afloran sus serios problemas de concentración y sociabilidad: "No los aguantamos ni se aguantan ellos mismos. No son capaces de llevar una vida normal. Se ponen demasiado nerviosos, nos son capaces de concentrarse en los estudios, de controlar su comportamiento y es un horror", afirma esta madre en COPE.

Los farmacéuticos

Y aunque esta pastilla tiene un genérico, tampoco llega a las farmacias. ¿Qué está pasando? Según Daniel Pérez, farmacéutico en Vigo, en algún punto se ha roto la cadena de suministro.

"El problema es que estamos todos igual. No lo tenemos, no lo conseguimos. Cuando es así debería actuar la Agencia Española del Medicamento y tomar medidas para que estas tensiones en la cadena de suministro no interrumpan el tratamiento del paciente. Nosotros no podemos hacer nada, realmente es un poco frustrante para nosotros porque vemos que el paciente lo necesita y no lo consigue", asegura.

La versión de Daniel la corrobora Adrián Acuña, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra: "Son problemas de suministro que están comunicados a la agencia española del Medicamento y que algunos van a solucionarse en los próximos meses. Es lo que esperamos. Nos dicen que entre noviembre y enero todas las 'concertas', porque hay varias diferentes, van a llegar a las farmacias con normalidad, pero ahora tenemos meses de escasez que van a ser complicados.

Se trata, reconoce Acuña, de medicamentos que "son especialmente sensibles porque son medicamentos sobre todo para niños con problemas de TDAH, y los padres están desesperados". La solución pasa por el psiquiatra, porque cambie la medicación a los afectados, aunque eso no siempre ocurre, como asegura Ana que es su caso, por lo que no encuentra una salida a este laberinto farmacéutico.