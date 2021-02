2021 se queda sin Marisquiño y los organzadores sopesan irse de Vigo por falta de financiación

Cancelado O Marisquiño 2021 "ante la imposibilidad de obtener apoyos institucionales suficientes". Así lo han avanzado desde la propia organización del evento. Además, avanzan que, después de 19 años en la ciudad olívica, no volverá a celebrarse el festival en Vigo, de hecho se plantean marcharse de Galicia "dadas las dificultades" para conseguir el respaldo de las administraciones.

En 2021 no habrá Marisquiño.

Hace poco más de un mes, la propia organización del festival anunciaba la celebración de O Mariquiño 2021 adaptado a las circunstación que requieren la pandemia. Este lunes, 22 de febrero, a través de un comunicado, la empresa promotora del festival, Factor Ulises, ha trasladado que "la falta de financiación y otros obstáculos técnicos no permitían garantizar la celebración en condiciones adecuadas de las Copas Mundiales de Skate, Dirt Jump y Basquet 3x3, además del BMX, que eran una de las señas de identidad del festival".

Aseguran que "hace unas semanas parecía posible que el evento pudiese celebrarse en su recinto habitual"; "sin embargo, en los últimos días se ha comunicado a la organización que el principal apoyo institucional de O Marisquiño, el Ayuntamiento de Vigo, recortaría un 70 por ciento la partida que dedicaba al evento, que incluía además la aportación realizada por la Diputación de Pontevedra". La organización ha decidido no celebrar el festival por segundo año consecutivo. Los organizadores han trasladado su comprensión por que la situación de crisis sanitaria lleve a "destinar fondos a atender otras prioridades", pero creen que este año el apoyo institucional era "más necesario que nunca" porque los patrocinios privados "también han experimentado una considerable caída". Ante la imposibilidad de reunir fondos para su celebración, reconocen que la empresa no puede "permitirse afrontar un segundo año consecutivo de pérdidas, ni tampoco continuar con la incertidumbre de saber cuándo será posible organizar de nuevo en Vigo un evento con las necesidades que implica O Marisquiño".

Organizadores aseguran que han luchado contra viento y marea.

A pesar de "dificultades" como la pandemia y el accidente de 2018, por el que más de 130 personas resultaron heridas tras el desplome de una pasarela de madera en el Puerto de Vigo durante un concierto, los organizadores del frestivla aseguran que han luchado contra viento y marea para que se mantuviese. "O Marisquiño es un festival gratuito, que dejaba un importante retorno económico a la ciudad y que transmitía la imagen de Vigo. Creemos que todo esto suponía una activo importante para la ciudad y para Galicia en pleno año Xacobeo, que ahora, por desgracia, se pierde", han lamentado.

Caballero asegura que volverá en dos años si se va y Marnotes lamenta que el Gobierno local retirase la financiación.

Quien no tardo en pronunciarse al respecto ha sido el Alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegura que "dentro de dos años habrá Mariquiño en Vigo". Considera que ahora mismo no puede celebrarse este festival debido a la pandemia. Recuerda que ya la Navidad tuvo que celebrarse de manera distinta y que se están cancelando conciertos porque no se pueden desarrollar con normalidad. Caballerose ha escudado en el interventor municipal para justificar la reducción de la ayuda al festival O Marisquiño, cuyos organizadores cifran en un 70%, y ha pronosticado que "dentro de dos años" se volverá a celebrar en la ciudad olívica "...si es que este año se van".

Por su parte, desde el Partido Popular de Vigo, su portavoz, Alfonso Marnotes, lamenta que haya sido el Alcalde de Vigo el que haya echado de la ciudad este festival como ya pasó con otros eventos como el Rally Rías Baixas, Concurso de Santos Internacional, Trofeo Cidade de Vigo o con el Súbete o Castro, por ejemplo, a los que retiró la financiación.