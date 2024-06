La selección española femenina mira a París desde Vigo con dos vigueses en sus filas

La selección española femenina de baloncesto se encuentra desde este sábado en Vigo inmersa en la preparación de los Juegos Olímpicos de París 2024 que comienzan el próximo 26 de julio. El combinado nacional dirigido por el entrenador vigués Miguel Méndez retorna a la ciudad olívica como primer paso de su andadura veraniega soñando con colgarse una medalla al cuello el 11 de agosto en tierras francesas. La plata de Río 2016 es el gran momento de nuestro baloncesto femenino nacional.

En la lista de convocadas de Méndez, a falta de varios descartes, se encuentra la viguesa María Araújo ya recuperada de una grave lesión. La jugadora del Cukurova otomano ha tenido que superar otro proceso complicado por sus problemas físicos pero ha llegado a tiempo de unirse a la selección. Además jugadoras como la ex del Celta, Alba Torrens, o la pívot gallega Paula Ginzo sienten como especial el retorno a Vigo. Y para alegría de la afición, España jugará este viernes y domingo dos encuentros en un triangular que se disputará en As Travesas ante China (rival en el grupo olímpico) y Turquía.

Raquel Carrera se lo pierde por una dura lesión

Hoy han comparecido ante los medios Méndez y Araújo. El técnico ha reconocido que le gustaría que "hubiera gallegas en la lista" pero no mira "ni el carnet de identidad ni el lugar de nacimiento de las jugadoras". Lamenta además la baja de una ex celeste como Raquel Carrera que también ha sufrido una grave lesión. Admite que "es una baja muy importante y es el pegamento del grupo". En cambio, María Araújo llega a tiempo tras "trabajar el último mes junto a Cristina Cantero" aunque "le falta entrenamiento". Por último, Méndez tiene palabras de agradecimiento a la ciudad por el recibimiento y el cariño y llega a proponer "hacer de Vigo sede universal porque es mi ciudad".

Por su parte, Araújo mostró su "alegría doble por estar con la selección y volver de una lesión". Tiene claro que debe estar lo mejor posible para estar en la lista pero que "el marrón es para Miguel y nosotras se lo pondremos difícil". María tiene muchos recuerdos del pabellón de As Travesas ya que su madre "ha jugado aquí y he pasado muchas horas entrenando en este sitio". Espera un recinto lleno para un torneo que va a ser "la prueba de contacto". No niega que les apetece comenzar a jugar tras varios entrenamientos y más a ella que vuelve de lesión. Por suerte no tiene molestias y solamente necesita "mucho rodaje sin presionarse".