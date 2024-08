El primer gol de Borja Iglesias con el Celta no sirve para sumar

El gran partido del Celta en Villarreal no tuvo premio de puntos y dejó muchos detalles en un duelo loco con 7 goles y multitud de ocasiones. Hubo jugadas polémicas, remontadas, rotaciones y debuts. Claudio realizó siete cambios en el once para disputar el segundo partido en apenas cuatro días. Y en ese equipo inicial, entraron por primera vez las dos incorporaciones celtiñas este verano, Ilaix Moriba y Borja Iglesias. Y para el canterano nacido en Santiago, fue un día muy especial porque, por fin, pudo celebrar su primer gol con la elástica del primer equipo vigués. Para Borja, su gol fue "un sueño cumplido, una espina clavada" y que llegarán más. Tiene además el atacante "buenas sensaciones por ser un equipo valiente, protagonista y con ilusión".

A los 12 minutos y tras una buena jugada de otro futbolista que se estrenaba de titular como Alfon, "el Panda" cazaba un rebote en el área para poner el 0-1 momentáneo en el marcador. Ese tanto suponía la primera diana de Borja como miembro del primer equipo vigués. Iglesias se estrenó con el primer equipo en 2015 con apenas 21 años, jugando 12 minutos en la derrota celeste en el Pizjuán. El curso siguiente disputó 40 minutos en Balaídos en la victoria de los suyos 2 a 0 ante el Cádiz en la vuelta de los octavos de Copa del Rey. Tras pasar por Zaragoza, Espanyol, Betis y Bayer Leverkusen volvía cedido desde los hispalenses este verano a Vigo. En la primera jornada, entró en el 78 por Tasos en el duelo ante el Alavés y vio desde el verde el gol de Aspas que daba el triunfo al Celta. Contra el Valencia, ingresó en el 66 ya con 3-1 en el luminoso y en La Cerámica por fin fue titular y fue cambiado en el 74 por Douvikas con los de Claudio teniendo que levantar el 3-2 en contra.

Borja acumula a sus 31 años, 173 dianas en su carrera al máximo nivel. Su mejor etapa fue precisamente en el Celta B, anotando 75 goles en cuatro temporadas destacando los 34 que alcanzó en la 16-17, en la que llegaron a disputar los playoffs de ascenso. En Zaragoza con 23 (jugó por ascender a la máxima categoría) y en el Espanyol con 20 goles ya en Primera siguió con sus grandes números. Se quedó en 6 (3 por equipo) en la temporada que compaginó a los pericos con el Betis y ya asentado en el Villamarín sumó 13,19 y 15 en tres cursos. La temporada pasada no fue la soñada y se quedó en 2 entre verdiblancos y los alemanes del Leverkusen, con los que no anotó. De hecho, no marcaba en la Liga desde mayo de 2023 con un doblete para vencer al Girona a domicilio. Por competiciones, el punta suma 73 en Segunda B (más dos en el playoff), 56 en Primera, 22 en Segunda, 12 en Copa del Rey y 8 en Europa League. Borja ha disputado 2 duelos con la selección absoluta española.

Muchos cambios en el once

La de Borja fue solo una de las siete novedades en el once. Se estrenó como titular junto a Ilaix, Carreira y un Alfon que ni siquiera había tenido minutos. Además volvieron al once Manquillo, Starfelt y Bamba, titulares en el estreno. Solo repitieron del triunfo ante el Valencia: Iván Villar, Jailson, Mingueza y Damián. Y los que pasaron al banco fueron Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Hugo Álvarez, Fran Beltrán, Aspas, Douvikas y Swedberg. Los cinco últimos entraron desde la banda en La Cerámica.