Ilaix Moriba llega al Celta con ganas de demostrar su nivel

El Salón Regio de A Sede del RC Celta fue este martes el escenario elegido para la presentación de la segunda incorporación del verano en la entidad viguesa. Ilaix Moriba vivió su puesta de largo como celeste en la que se confirmó que portará el dorsal número 6. En el acto, el mediocentro estuvo acompañado por Sergio Álvarez, consejero del club, y por el director de fútbol celtiña Marco Garcés. El mexicano destacó las cualidades del centrocampista, coincidentes con las solicitadas por Giráldez. Para Garcés "pese a ser muy físico, no sacrifica la calidad y tiene un gran manejo de balón".

Por su parte, el internacional guineano reconocía que se había preparado muy bien para los Juegos Olímpicos en los que su selección no pasó la primera fase y que ahora le falta "un poquito para estar al cien por cien aunque me siento bien". El canterano del Barcelona se fija como objetivo "enseñar a todos el fútbol que la gente conoció que tengo y que el equipo y afición dejen de sufrir siendo un granito de arena más".

Moriba se toma su etapa en el Celta como una oportunidad para "demostrar a todos lo que valgo y vengo con muchas ganas". El jugador cedido por el Leipzig y con pasado en Getafe y Valencia reconoce que le gusta el estilo de Claudio, ya que se siente más cómodo "teniendo la pelota y yendo a presionar arriba". Por último, el futbolista insistió en "conocer las raíces del club y he pedido al club que me pongan a alguien que me enseñe la cultura de aquí".

El mercado no está cerrado en A Sede

En cuanto a las operaciones pendientes por el Celta en este mes de agosto, las nuevas llegadas de futbolistas están supeditadas a las salidas. SI se producen, el club tiene claro los perfiles a reforzar y los nombres que interesan. Pero antes, debe soltar lastre. Es verdad que no tiene la presión de excederse las fichas ni el límite salarial pero hasta 6 jugadores podrían dejar la entidad. Los primeros en esa rampa de salida son Paciencia y un Kevin que prioriza seguir en la Liga. Otros jugadores que no cuentan para Claudio son un Cervi que suena para volver a Sudamérica o un Luca de la Torre que podría retornar a la MLS de su país. Además están los casos especiales de Tadeo Allende y Unai Núñez. El delantero sería cedido a algún conjunto europeo al tener esperanzas el club en su futuro rendimiento y el central sería la gran baza para hacer hueco en la economía celeste.