Los frentes abiertos en la plantilla del Celta para 2026

Se acaba el 2025 y ya asoma el mes de enero. Un mes movido en el mundo del fútbol al abrirse el mercado invernal de fichajes (del 2 de enero al 2 de febrero) y que en el Celta no va a ser menos. Además el inicio de un nuevo año supone que los futbolistas que terminan contrato a 30 de junio del año entrante son libres de negociar con otros equipos.

En esta situación, el Celta tiene hasta siete futbolistas. El más destacado es el emblema del club y jugador con más partidos con la elástica celeste, Iago Aspas. El de Moaña se ha ganado decidir su futuro tras cada temporada y esta vez no va a ser menos. Iago sigue siendo importante en el equipo, Claudio lo dosifica para alargar su carrera y el físico le está respetando este curso. Si decide retirarse tendrá un hueco en la dirección deportiva junto a Marco Garcés pero, el celtismo y la pelota quieren que siga al menos una temporada más.

Otros nombres propios en esta tesitura son Óscar Mingueza y Marcos Alonso. El catalán insiste en que no quiere moverse de Vigo, algo que agrada al Celta, pero muchos equipos han puesto sus ojos en el internacional por su buen 2025. Inglaterra, Alemania o la Liga saudí podrían ofrecer a Mingueza salarios más altos. Veremos qué decide. Por su parte, Marcos, que acaba de cumplir 35 años está teniendo un curso más irregular pero es un jugador importante en el esquema de Claudio. Las lesiones y su rendimiento marcarán los pasos a dar.

Quizás el culebrón del invierno sea el que protagonice Fran Beltrán. Un jugador histórico en número de partidos que no vive su mejor momento y con el que el club todavía no ha reconocido hablar para seguir. A nadie sorprendería el final de la etapa del mediocentro en Vigo. Más cantadas están las no renovaciones de un Ristic muy castigado por las lesiones recurrentes o de Aidoo y Cervi que prácticamente no cuentan. De hecho, el africano podría rescindir contrato en este mismo mercado de invierno dejando una ficha libre en una plantilla sobrecargada que podría permitir reforzarse o dar dorsal en el primer equipo a jugadores como Javi Rodríguez, Yoel Lago o Jones.

Más lejano está el fin de contrato en 2027 de Starfelt, Borja Iglesias, Iván Villar y Pablo Durán. Se habla de acercamientos entre el Celta y el delantero de Tomiño para una ampliación, algo que quizás no suceda por edad con Borja Iglesias o con un Starfelt, siempre entre rumores de ofertas. La continuidad del meta de Aldán a partir de esa fecha parece más complicada.

PUERTA DE SALIDA ABIERTA

Además de la posible rescisión de Aidoo, cobra fuerza la posible cesión del centrocampista Damián Rodríguez. El de Ponteareas no está teniendo demasiados minutos y podría ser interesante para él salir de Vigo para foguearse y volver demostrando el fútbol que ya le hemos visto por momentos con la celeste. Y en cuanto a ventas (si no hay ofertas sorpresa de por medio con Williot como gran reclamo), Marco Garcés debe cerrar en los próximos días las ventas de Luca de la Torre y Tadeo Allende, retornados tras su cesión a la MLS. El norteamericano parece que seguirá en su país cambiando San Diego por Charlotte en año de Mundial en USA y dejando un pellizco económico en las arcas olívicas. El argentino, tras salirse en Miami, cuenta con varios pretendientes para costear un traspaso que el Celta pretende que sea superior a los 5 millones. El propio Inter de Miami o el Austin estadounidense o sus compatriotas de River Plate podrían acercarse a esas cantidades.

Si finalmente quedan fichas libres y margen de maniobra salarial para acometer algún refuerzo, Fer López es el gran nombre propio. Sin protagonismo en unos Wolves rumbo al descenso en la Premier, Celta y jugador verían con buenos ojos su retorno, siempre que a su club propietario le cuadre en sus números una cesión del joven jugador. Otro cromo que ha sonado en las últimas fechas es el del mediocentro ofensivo del Sporting de Gijón, César Gelabert.