Benítez apela al optimismo en la previa de la 'final' contra el Almería

El partido que abre la jornada 27 es una auténtica final por la permanencia. Mañana, en Balaidos, a las 21 horas, se enfrentan el Celta y la UD Almería. Las situaciones de ambos equipos son distintas, si bien los dos tienen el mismo objetivo. El cuadro almeriense llega a Vigo con solo nueve puntos en su haber y sin haber ganado ni un solo partido en lo que va de temporada. El Celta, por su parte, está fuera de los puestos de descenso, solo con tres puntos de ventaja sobre el Cádiz, pero con muy malas sensaciones tras sus últimos resultados.

Rafa Benítez ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa de un partido que no es un partido más. Todo lo que no sea ganar complicará más si cabe la situación del equipo. Y también la del técnico, a pesar del optimismo que ha mostrado esta mañana en Afouteza. "Es un partido trampa, ellos son un buen equipo pero no tienen una buena situación clasificatoria y pueden jugar con menos presión", aseguró Benítez.

Muchas de las preguntas de los periodistas giraron en torno a la situación del entrenador y de la presión que ejerce el entorno para que sea destituido. "Estoy convencido de que el equipo se va a salvar", manifestó ante la pregunta de si seguiría entrenando al Celta en el caso de un hipotético descenso a Segunda división.

DECLARACIONES POLÉMICAS

El entrenador madrileño, con pasado en el Valencia, estuvo especialmente desafortunado cuando intentó comparar la presión que sienten algunos equipos de fútbol con el devastador incendio sucedido en la capital del Turia la pasada semana: "El fútbol es caprichoso y cuando las cosas no salen empezamos a darle vueltas. No le damos vueltas a la política o si hay un incendio en Valencia y tal, pero sí le damos muchas vueltas al fútbol", dijo Benítez, al que ya le llueven las críticas por estas polémicas declaraciones realizadas en la previa del importante partido de mañana ante el Almería.