Aspas vuelve a notar molestias en el gemelo y no estará en Valladolid

Iago Aspas no podrá estar finalmente en Valladolid. En el entrenamiento del jueves, como adelantó la Cadena COPE, sufrió de nuevo molestias en el gemelo derecho y no jugará en Pucela. Por su parte, Okay sigue al margen tras probarse en la sesión de este viernes. Todavía nota alguna molestia en el pie y su participación es más que complicada.

En cuanto al mercado de invierno, esta tarde está previsto que aterrice en Peinador Gabriel 'Toro' Fernández para pasar el reconocimiento médico. El delantero uruguayo no vestirá la celeste hasta el próximo verano.