El Aeropuesto de Peinador, en Vigo, permanecerá cerrado entre el 6 y el próximo 30 de mayo, ambos icluidos, por obras en la pista de aterrizaje a cargo de AENA. La mayoría de los vuelos serán desviados a Santiago, pero los viajeros no tendrán un sistema de lanzaderas en autobús para desplazarse entre ambas ciudades, lo que ha sembrado el descontento. Caballero se comprometió personalmente a que se implantaría la lanzadera ya el pasado mes de julio, pero no ha sido así. En su lugar, este miércoles ha optado por señalar a la Xunta y por insultar al PP, que no han tardado en afearle por medio de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana ortiz, la forma en la que se expresa últimamente, así como su falta de memoria.