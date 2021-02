La zona polideportiva de A Seca acogerá un mural como homenaje de Poio a mujeres referentes y esenciales

El área polideportiva de A Seca es la escogida por el Concello de Poio para ubicar un mural que conmemore el 8 de marzo, día internacional de la mujer. Según ha reconocido en COPE + Pontevedra la concejala de Igualdad de Poio, Silvia Díaz, en la decisión ha primado que el mural sea visible por un gran número de personas. En el caso de la zona de A Seca, tanto los centenares de personas que acuden diariamente a entrenar a sus instalaciones (cuando la pandemia lo permite) como las personas que acuden a caminar por la ruta da Ostreira y el parque de la Memoria hacen de este lugar un punto de gran visibilidad.

Precisamente, a preguntas de esta emisora, la edil ha desvelado que una de las imágenes representará a las jugadoras del Poio Pescamar, equipo de fútbol sala de Primera División que recientemente ha jugado dos finales a nivel nacional, quedando subcampeonas tanto en la Supercopa de España como en la Copa de la Reina.

“Queremos reivindicar e dar visibilidade a todos estes labores que, en moitas ocasións, poden pasar desapercibidos, pero que esta crise provocada polo coronavirus puxo de manifesto”, ha explicado la concejala de Avante Poio, Silvia Díaz, en referencia a las propias deportistas y a profesionales esenciales en pandemia como sanitarias, limpiadoras, profesoras, cajeras de supermercado, dependientas, cuidadoras o agentes de los cuerpos de seguridad, entre otras.

SIN CONTACTO SOCIAL POR LA PANDEMIA

La decisión de elaborar este año un mural viene dada por buscar actos al aire libre para garantizar las medidas sanitarias que eviten contagios de covid-19. Por lo tanto, en 2021 no se harán homenajes personalizados a vecinas de las cinco parroquias del municipio. “Por desgraza, ese formato tradicional, con actos e actividades que implican desprazamentos e reunións de persoas non convivintes, a día de hoxe non é viable, polo que decidimos adaptarnos ás circunstancias, con iniciativas seguras e que tamén reivindiquen o papel fundamental das mulleres na sociedade”, ha señalado Silvia Díaz

En su entrevista en esta emisora, la concejala ha mencionado también el trabajo que se hará en los centros educativos con motivo del 8 de marzo y el manifiesto que se consencuará entre las fuerzas políticas del Concello de Poio: BNG, PSOE, Avante y Partido Popular.