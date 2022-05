Sin poder volver a trabajar por la espera a que le reconozcan en Pontevedra su grado de discapacidad

A las puertas del edificio de valoración de Sanidade en Pontevedra, en la avenida de Vigo, decenas de personas con discapacidad formaron una cola simbólica para representar los once meses de media que se retrasa en España el proceso de reconocimiento de un grado de discapacidad.

Una jornada normal no la aguanto"

Un ejemplo es Eva, a la que diagnosticaron artritis reumatoide con 37 años. Tuvo que dejar de trabajar porque “una jornada normal no la aguanto. No puedo estar mucho tiempo sentada, no tengo fuerza en las muñecas...”. Ahora tiene 40 años y lleva esperando desde septiembre de 2020 a que atiendan su solicitud de valoración de su discapacidad para poder volver a trabajar. Eva espera “que me abra la posibilidad para poder optar a un puesto de trabajo adecuado a mis limitaciones”. Mientras espera, además de las evidentes consecuencias económicas que le supone la enfermedad y la falta del reconocimiento de los derechos que le corresponderían por su discapacidad, sufre también emocionalmente por la impotencia de verse desatendida por las administraciones públicas.

Presenté mi solicitud en septiembre de 2020"

Con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebra el 3 de mayo, la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) animó a personas con distintas discapacidades a hacer visible los retrasos en el trámite básico para el reconocimiento de sus derechos.

Bajo el lema 'Espera y Desespera', el objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la "desesperante espera" que miles de personas con discapacidad viven desde hace años para conseguir "una valoración a tiempo" y demandar un baremo actualizado.

En este sentido, han censurado que el tiempo de espera medio se encuentra en los once meses, pero las personas consultadas por COPE este martes superaban con creces el año de espera.

NUEVO BAREMO DE DISCAPACIDAD

Por otra parte, en el manifiesto que han leído las convocantes de este acto, han demandado un nuevo baremo de discapacidad, ya que no se actualiza desde el año 2001. Consideran que el baremo está "desfasado" desde hace 21 años, cuando la Organización Mundial de la Salud -OMS- aprobó la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y desde que en 2006 las Naciones Unidas aprobaran la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. "No podemos esperar más", han lamentado.

Por ello, han indicado que es "urgente" poner en marcha el nuevo baremo del grado de discapacidad porque incorpora mejoras para el reconocimiento vinculadas a la discapacidad orgánica, como "la fatiga y el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursan con brote".

En todo caso, han criticado que este nuevo baremo "no es el ideal", ya que aseguran que "no aporta certezas sobre su despliegue" y tampoco indica qué elementos va a incorporara frente a los "grandes retrasos en la valoración y revisión del grado de discapacidad" y frente a la "infradotación de recursos en los servicios", que "dificulta y condiciona la implantación".







