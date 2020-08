Salvamento Marítimo emite un aviso por avistamiento de orcas frente a las Rías Baixas

En la tarde de este domingo, Salvamento Marítimo emitía un aviso para embarcaciones que navegasen por la costa gallega de que se habían avistado grupos de orcas en aguas de las Rías Baixas. Según la advertencia, en caso de que un buque las volviese a ver, debían comunicárselo a Salvamento y no debían aproximarse a ellas.

Según el biólogo Bruno Díaz, director del instituto para el estudio de los delfines mulares -el BDRI de O Grove, este tipo de cetáceo no es peligroso pero, como en el caso de todo animal salvaje, el ser humano no debe acercarse para no interferir en su hábitat natural. "Están en aguas externas a las rías (a una, dos o tres millas de la costa ). Las orcas pasan todos los años porque siguen a los atunes, tienen unas rutas de migraciones típicas. Algunos ejemplos, hace unos años, se identificaron con los que van al Estrecho -de Gibraltar- a alimentarse de atún", ha explicado el científico en declaraciones a esta emisora.

A pesar de que el aviso de avistamiento por parte de Salvamento Marítimo es actual, circulan numerosas imágenes en redes sociales de orcas en las Rías Baixas, algunas de ellas de años anteriores y no de la jornada de este domingo.

BALLENA AZUL EN LAS ISLAS CÍES

Bruno Díaz ha atendido la llamada de COPE Pontevedra en la mañana de este lunes mientras trabajaba en el mar. En esta jornada, el equipo del BDRI había avistado varios rorcuales y un ejemplar de ballena azul de unos 17 metros de largo, en aguas situadas a la altura del archipiélago de las islas Cíes. Este tipo de cetáceo, en palabras del especialista, no es la primera vez que se ve en la costa gallega.