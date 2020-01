El Refugio de Cambados logra una sentencia ejemplar y salvar a tres perros desnutridos

Multa de 5 euros diarios durante 30 días, en virtud del artículo 337 del Código Penal, y 1.174 euros a abonarle a la Asociación Protectora de Animales de Cambados por los gastos veterinarios generados para salvar la vida de tres perros que fueron encontrados en estado famélico.

La sección de la Guardia Civil del SEPRONA presentó la denuncia contra el propietario y el Refugio se presentó como acusación particular, para pelear por que la condena se correspondiese con el daño ocasionado a los animales.

Gracias a la denuncia de un particular y la colaboración entre SEPRONA y animalistas, tres cachorros de cruce de Stanford han salvado la vida. En declaraciones a COPE Pontevedra, la presidenta del Refugio de Cambados, Olga Costa, recordaba cómo llegaron los perros el pasado mes de julio: "si no llegan a recogerlos, uno de ellos habría fallecido, ya que su estado de desnutrición era muy avanzado. Al día siguiente se iba para los lados, no se tenía en pie, tenía convulsiones y tuvo que ser ingresado en el veterinario".

Los tres perros, Dalia, Erika y Benjamín, no solo siguen con vida sino que todos han sido adoptados ya. El último, este mismo lunes.