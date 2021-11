¿Qué trámites tendría que seguir el Concello de Pontevedra para cambiar paradas de bus?

Modificar los recorridos y paradas de las dos nuevas líneas L1 y L2 de Pontevedra, que han sustituido el antiguo bus de Monte Porreiro, no implicaría sacar el servicio a concesión de nuevo. Según ha transmitido a esta emisora la consellería de Mobilidade, entidad con la que el Concello de Pontevedra ha firmado un convenio para financiar el servicio, es el Ayuntamiento el que debe hacer un seguimiento del funcionamiento de las líneas y, en caso de tener propuestas para mejorar, llevarlas a la comisión de seguimiento recogida en el convenio para que puedan ser aprobadas.

Los cambios no implican necesariamente un incremento de los costes para las administraciones públicas. Sí es cierto que las propuestas deberán tener en cuenta la viabilidad de las nuevas paradas y recorridos propuestos, valorando económicamente si se traducen en un aumento de kilómetros y si la flota disponible sería suficiente para llevar a cabo las alteraciones o si se necesitarían buses a mayores.

Llegar a los centros sanitarios

En entrevista en COPE + Pontevedra, el presidente del PP de la capital, Rafa Domínguez, ha dado un aprobado a las dos nuevas líneas después de que entrasen en funcionamiento el 1 de octubre.

Es un bus que da vueltas alrededor de la ciudad", resume Domínguez.

Como mejoras, el popular considera que se deberían crear paradas en la puerta de los centros de salud de A Parda o Virgen Peregrina: “Es un bus que da vueltas alrededor de la ciudad. Una parte está bien pero tiene que entrar en la ciudad y, sobre todo, ir a los sitios estratégicos de Pontevedra. No puede ser que una persona no pueda parar delante de los centros de salud. En el centro de salud Virgen Peregrina hay gente mayor que no puede caminar 600 metros y no tiene lógica que suceda eso, pero tampoco tienen lógica que no puedas llegar al hospital Provincial en autobús”.

Ubicación de las paradas más próximas al centro de salud Virgen Peregrina, situado junto a Bellas Artes.





Actualmente, los buses que van a O Grove sí suben por la calle Alameda para salir de la ciudad por Echegaray, pasando al lado del centro de salud Virgen Peregrina.

En el caso del de A Parda, la ruta Residencia Montecelo-Marín sí para tanto a la ida como a la vuelta frente al conservatorio, en la rebautizada como avenida Virxinia Pereira. En cambio, la línea L2 Plaza de Galicia-Montecelo-Monte Porreiro, la parada de Virxinia Pereira únicamente se hace en sentido de subida hacia el hospital, cuando baja de Monte Porreiro la parada se traslada a la avenida de Lugo, a 8 minutos andando según Google Maps.

Detalle de la ubicación del centro de salud de A Parda y paradas más próximas.

Si alguna persona quiere ir al hospital Provincial desde Monte Porreiro o A Parda, las paradas más próximas serían la plaza de Galicia o la Avenida 12 de novembro (solo en un sentido porque en el inverso la parada se traslada a los nuevos juzgados de A Parda). Para quien use la línea L1 que pasa por A Xunqueira y Corvaceiras, lo más cercano al hospital Provincial es la avenida María Victoria Moreno.

Detalle de la ubicación del Hospital Provincial y paradas más próximas.





A mayores, el centro de salud de Lérez no cuenta con servicio de transporte público. En la mañana de este jueves, una vecina del entorno de Pasarón que habitualmente coge el bus en la plaza de Galicia para ir a Marín, reconocía no poder ir andando siempre: “Si estoy cansada, cojo un taxi porque allí no tengo buen acceso”.

Información sobre las líneas

A preguntas de esta emisora, el concejal de Mobilidade de Pontevedra, Demetrio Gómez, remitió a la Xunta las responsabilidades sobre información de las distintas rutas que pasan por la ciudad, al margen de las que coordina el propio Concello. Ha evitado responder a si solicitará a la Xunta que facilite esa información. En cualquier caso, en la plaza de Galicia se mantiene un práctico cartel editado por el Concello con datos de líneas concedidas por la administración autonómica.

Cartel con las antiguas rutas a Monte Porreiro y resto de líneas metropolitanas.





La previsión municipal es continuar instalando postes informativos con las rutas en cada parada y carteles con mapas en el caso de las marquesinas existentes.

Otro incentivo para utilizar el transporte público del que carece Pontevedra son los paneles electrónicos, existentes en localidades como Vigo o Santiago, en los que se informa en tiempo real de los minutos que restan para que pase cada autobús.