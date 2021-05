Promotores de parques eólicos presionan a vecinos de Ponte Caldelas a ceder terrenos

Vecinos de Ponte Caldelas se están organizando para crear una plataforma a través de la cual informarse y, en su caso, oponerse a la instalación de parques eólicos en sus parroquias.

A Xunta está a avaliar que o novo proxecto respecte os criterios e a resolución do ano 2010 en aspectos como a potencia concedida", Luis López.

En el lugar de Baltar están preocupados por el posible paso de líneas de evacuación de los molinos que se colocarían en el Concello de Cerdedo-Cotobade. De hecho, promotores de los parques eólicos han ido puerta por puerta a mostrarle a los vecinos en un mapa por dónde pasarían esas líneas. Según testimonios de los propios vecinos, se presiona para firmar cesiones con la amenaza de que, si no lo hacen ahora, les acabarán expropiando. En cambio, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ha recomendado no firmar nada por el momento ya que este proyecto en particular, el de Os Cotos, ha sido modificado y está pendiente de aprobación: "Os seus promotores acaban de presentar unha modificación sustancial do proxecto, aprobado en base á resolución do concurso do ano 2010. Ante este tipo de circunstancias, a Xunta o que está a facer é avaliar toda a nova documentación para comprobar que o novo proxecto respecta os criterios e a resolución do ano 2010 en aspectos como, por exemplo, a potencia concedida". Por lo tanto, a día de hoy, nadie puede garantizar qué fincas se verán afectadas por el proyecto, si se lleva a cabo, porque no está aprobado.

O que si sabemos é que serían o dobre de grandes dos muíños que estamos acostumados a ver", Ángela Martínez.

Para poder informarse, el Concello de Ponte Caldelas ofreció a los vecinos los servicios de la asesoría legal municipal pero el gabinete contratado por el Ayuntamiento trabaja también para una empresa energética, según Ángela Martínez, una de las impulsoras de la plataforma vecinal. De esta forma, tendrán que buscar una alternativa que no pueda tener un conflicto de intereses. "Temos detalles pero buscados doutras fontes, non da propia empresa porque lle pedimos máis información e nos denegaron máis información. O que si sabemos é que serían o dobre de grandes dos muíños que estamos acostumados a ver", declaró Ángela en entrevista en COPE al hablar de proyectos de parques eólicos con molinos que, en comparación, si ahora miden el doble de la Torre de Hércules -55 metros-, podrían a llegar a tener cuatro veces su altura.