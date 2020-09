Pontevedra promocionará el comercio de la calle Loureiro Crespo regalando pulseras y sin descuentos

Para compensar la bajada de ventas por las obras que están en marcha en la calle Loureiro Crespo, el Concello de Pontevedra ha anunciado este martes que organizará una exposición con la que dar a conocer los establecimientos de la zona, rutas por el barrio y, por Navidad, regalará una pulsera a los clientes.

El concejal de Obras, Demetrio Gómez, ha explicado los detalles de una campaña presupuestada en 18.000 euros junto a la presidenta de la asociación de comerciantes de Loureiro Crespo, María Viz. Sobre la campaña, el edil nacionalista señaló que "tamén coincide co que para nós é o mandato dos barrios ao que hai que sumarlle os obxectivos de calquera reforma urbana que se realiza en Pontevedra que é precisamente o de dinamizar o comercio local e de proximidade e xerar e crear vida dentro dos barrios". Por su parte, María Viz aseguró que el barrio tiene "moitísima presenza comercial e de moitos tipos, é un barrio con moita historia e unha vertente imprescindible para a entrada na cidade".

Para preparar la campaña denominada #EuSonLoureiro, el Concello comenzará a elaborar un censo de los establecimientos comerciales de la calle que actualmente está siendo reformada y que eliminará de forma permanente un carril de salida de la ciudad.

ÚLTIMO DÍA PARA GASTAR LOS BONOS DE VILAGARCÍA

Como inyección económica para paliar la crisis derivada del confinamiento, el Concello de Vilagarcía de Arousa invirtió más de 35.000 euros en subvencionar bonos de compra en comercio, hostelería y servicios locales.

Los bonos Son da Casa (en los que el Concello pone 10 euros, el cliente, 20 y se pueden gastar 30 en los establecimientos inscritos en la campaña) pueden ser usados hasta este 30 de septiembre.

El gobierno local arousano pretende repetir esta campaña hacia Navidad.