Pontevedra apura el mes de abril para ofrecer visitas al convento de Santa Clara antes de hacer obras

Las visitas guiadas para entrar al convento de Santa Clara de Pontevedra, cada vez que se se ofertaron, se agotaron en cuestión de minutos en la web de inscripción. Antes el interés generado y con la previsión de que la Diputación de Pontevedra pueda comenzar a hacer obras para adaptar el edificio a las necesidades del Museo provincial, el Concello ha decidido aumentar el número de días de visitas a lo largo del mes de abril.

Cómo reservar

Durante todos los días de Semana Santa y cada fin de semana de abril, se organizarán cuatro turnos. En este caso, las reservas se realizarán a través de internet y, según la web oficial, el plazo se abrirá el próximo viernes 18 de marzo a las 17:00 horas.

A mayores, dado que han llegado quejas al Ayuntamiento por las dificultades de las personas mayores para acceder a internet para poder apuntarse, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha anunciado que se reservarán dos días para visitas exclusivas para mayores de 65 años que podrán inscribirse de forma presencial. De esta forma, el jueves 31 de marzo, en horario de 10:00 a 14:00 horas en el edificio municipal de Churruchaos (detrás de la Casa Consistorial), las personas interesadas mayores de 65 años podrán reservar una plaza para sí mismas y otra a mayores, siempre que también superen esa edad, según ha puntualizado el Concello. No se permite el acompañamiento por familiares o amigos menores de 65. Los días habilitados para estas visitas que pretenden evitar la brecha digital, generada por el uso exclusivo de nuevas tecnologías, serán el jueves 7 y viernes 8 de abril, en horario de mañana.

Como extra, pendientes de la predicción meteorológica, se fijarán fechas en el mes de mayo para repetir jornadas de puertas abiertas exclusivamente a los jardines del convento. En este caso, solo habrá que hacer cola para poder entrar pero no se podrá acceder al interior del edificio.

"É un esforzo grande que só se verá interrompido coa chegada das obras do estudo arqueolóxico, polo que cómpre agora intensificar estas visitas. Con todo, seguiremos estudando e xa traballamos na posibilidade de facer outro tipo de citas que poidan convivir neses intres de traballos, citas de carácter artístico e cultural", ha señalado el alcalde de la capital de las Rías Baixas, Fernández Lores.

Historia digna de ser descubierta

Todas las actividades son gratuitas y altamente recomendables por la belleza de las obras históricas, de los jardines y el huerto y por el valor añadido del conocimiento de los guías turísticos que recuerdan la vida de las monjas clarisas que vivieron en el convento.

Imagen del convento de Santa Clara con la identificación de elementos singulares. Web santaclarapontevedra.gal





La web santaclarapontevedra.gal define el complejo histórico: "No corazón da vila mariñeira de Pontevedra sitúase dende a Idade Media o mosteiro de Santa Clara, fogar do convento das clarisas probablemente dende finais do século XIII e, de seguro, dende os inicios do XIV. Lendas, vidas e historias mestúranse nos muros góticos deste edificio que se ergue cara o ceo con arcos apuntados e paredes rexas.

As súas ocupantes tomaron forma dunha veciña máis da vila; pontevedresas que, dun ou doutro xeito, participaron da economía, da sociedade… da vida de Pontevedra. E mentres, o edificio creceu, cambiou, modificouse e adaptouse nunha viaxe que se percorre paseniño pero con intensidade dende o Medievo até o día de hoxe".

