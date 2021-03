Poio amplía su área de autocaravanas pública durante la Semana Santa

En previsión de que el aparcamiento público de autocaravanas que el Concello de Poio mantiene en A Seca se pueda llenar durante la Semana Santa, se permitirá, de forma excepcional, estacionar en el campo de billarda del municipio.

A las diez plazas permanentes, la Policía Local calcula que se añaden unas 20 más -ya que el campo de billarda no tiene las plazas marcadas como sí ocurre en el aparcamiento habitual-.

Por lo tanto, según ha anunciado en la mañana de este jueves la concejala de Seguridad Ciudadana de Poio, Marga Caldas, el aparcamiento de autocaravanas en esa pista deportiva estará permitido hasta el 4 de abril -incluido-. “Habilitaremos neste espazo un aparcamento disuasorio que será exclusivo para estes vehículos, tal e como xa fixemos, de xeito puntual, durante parte do mes de agosto do ano pasado”, ha recordado la concejala.

Esa parcela cuenta con una extensión que supera los 1.600 metros cuadrados y el gobierno local entiende que habilitarla como aparcamiento de autocaravanas se hace necesario para dar respuesta a sus usuarios, “sen que isto supoña un prexuízo para turistas e veciños que precisan de zonas para aparcar os seus turismos”.

“En caso de que a resposta sexa positiva, probablemente adoptemos tamén esta medida de cara aos meses de xullo e agosto, nos que existe unha maior demanda de prazas para autocaravanas. Para entón, efectuaríamos unha mellora no que ao reforzo da sinalización se refire, entre outras medidas”, ha añadido la edil nacionalista.

PERIODO MÁXIMO DE ESTACIONAMIENTO

Otra novedad de esta Semana Santa será el límite de parada del que dispondrán los autocaravanistas. Será de un máximo de 24 horas, tanto en el campo de billarda como en el área de servicio. Esta cambio será permanente para garantizar la rotación de plazas de una forma más efectiva.

Por su parte, la Policía Local de Poio realizará controles periódicos para velar por elo cumplimiento de estas directrices, a fin de garantizar el correcto uso de los espacios y la convivencia entre turismos y autocaravanas. Estos controles también servirán para comprobar que los desplazamientos que se hagan sean los permitidos dentro de Galicia y no de otras comunidades autónomas, como establecen las restricciones sanitarias marcadas por la Xunta para contener la pandemia de covid-19.

“Adoptamos estas medidas como resposta ás peticións que nos fan os usuarios e usuarias, pero tendo tamén en conta as peticións da veciñanza, dos visitantes que en temporadas estivais estacionan os seus turismos na Seca para desprazarse a pé ata Combarro e as necesidades de colectivos como as mariscadoras que faenan habitualmente na Seca”, ha aclarado Marga Caldas.