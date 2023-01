La ONCE en Pontevedra se encarga de los libros de texto en braille para 500 estudiantes de cara al curso 23/24

El Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra es el "referente educativo de la ONCE" para las personas con discapacidad visual de Galicia y Asturias. El compromiso social de Construcciones Ramírez sirve de altavoz de los programas educativos de la ONCE.

El próximo año se renovarán los libros de texto en las aulas. El Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra se encarga del proceso de "hacer esos libros en braille para las dos comunidades autónomas", ha afirmado José Ángel Abraldes, el director del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra.

Asimismo, en el ámbito educativo, preocupa la accesibilidad a los libros de texto y a las páginas web donde hay contenidos educativos que no son accesibles para ser leídos con revisores de voz de pantalla o aparatos periféricos como una línea braille. Unos criterios de accesibilidad que son obligatorios en Internet.

En la mejora de la accesibilidad de los espacios públicos demandan, entre otras medidas, semáforos acústicos para poder cruzar con seguridad los pasos de peatones.

En los establecimientos comerciales, se reclama desde la ONCE que los elementos de higiene personal o de comida puedan estar rotulados con braille para que las personas con discapacidad visual sean independientes a la hora de ir a la compra. "Se van consiguiendo avances a pesar de no ir al ritmo que nos gustaría a los afectados", ha expresado José Ángel Abraldes.

En la actualidad, el Centro de Recursos Educativos de la Once atiende a unos 500 estudiantes entre Asturias y Galicia, 30 de ellos en la ciudad de Pontevedra. La formación está orientada al alumno pero también a los profesionales de los centros educativos y de la propia familia.