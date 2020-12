Lourdes Pereira, enfermera, sobre su primera paciente covid: “¿Cómo no me voy a acordar? Era una señora mayor”

Lourdes Pereira, enfermera en el ambulatorio Virgen Peregrina durante la pandemia y actualmente con destino en el PAC -Punto de Atención Continuada- de Cerdedo, ha recordado en COPE + Pontevedra el caos del inicio de la crisis sanitaria: “Ahora se sabe más pero al principio estábamos muy peces, con muchísimo miedo, angustia, con mucho estrés. Nos poníamos todo lo que podíamos conseguir: batas de plástico que hacíamos, mascarillas que a lo mejor teníamos alguna quirúrgica pero no estábamos muy protegidos”.

Lourdes con una bata de plástico que tuvo que hacerse en el mes de marzo por la falta de material.

Antes de que la covid-19 llegase a España, Lourdes Pereira se leía los periódicos italianos para conocer cómo evolucionaba la epidemia y recuerda perfectamente a su primera paciente de coronavirus: “Sí que me acuerdo, en la sala de aislamiento del Virgen Perergina. ¿Cómo no me voy a acordar? Una señora mayor. La mayoría salen pero algunos, no. A veces les pierdes la pista al irse al hospital. Por suerte la mayoría se recupera pero, cuando se ponen graves, algunos no”.

Por eso la profesional sanitaria ha rogado que seamos precavidos estas Navidades para que la sanidad no se sature en enero.

PLAN DE NAVIDAD EN GALICIA

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, expondrá este martes en rueda de prensa cómo queda el plan de Navidad en Galicia a la vista de la evolución de los últimos datos epidemiológicos. Por el momento, su departamento no ha querido avanzar si las medidas acordadas la semana pasada se endurecen o se mantienen estables y remite a esa comparecencia.

Según lo acordado la semana pasada, a partir de este miércoles, 23 de diciembre, se podrá salir o entrar de Galicia solo para visitar a familiares y allegados; reunirse hasta seis personas en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, y retrasar hasta la una y media de la madrugada la vuelta a casa el 24 y el 31 de diciembre.

En la tónica de permitir la movilidad desde otras comunidades, el Gobierno gallego había avanzado la posibilidad de abrir la mano durante los días de fiesta y permitir que los gallegos se puedan desplazar entre ayuntamientos para reencontrarse con sus familiares, aunque sigan vigentes cierres perimetrales. Tras una reunión de casi cinco horas de duración, este martes García Comesaña expondrá lo que podrán hacer o no los gallegos durante las fiestas navideñas.

AYUNTAMIENTOS QUE SUAVIZAN SUS MEDIDAS

Por su parte, el comité clínico también decidió suavizar las medidas restrictivas en los municipios de Muxía, Meis, Ribadumia, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas y Vilaboa, que pasarán al nivel básico, con lo que se suprime la limitación de movilidad.

Por su parte, el ayuntamiento de Moaña desciende al nivel medio de restricciones, mientras que Vilalba, Tui y Ponteareas bajan al nivel medio alto de restricciones.

El comité clínico también acordó mantener "una vigilancia especial" en Verín e implementarla en Aranga, Noia, Porto do Son, Vilagarcía de Arousa, Viveiro, Burela, Dozón, Vedra, Muros y Xinzo de Limia.

Todas estas medidas se publicarán en el Diario Oficial de Galicia de este martes y entrarán en vigor a las 00:00 horas del miércoles.