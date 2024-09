Jóvenes o mayores, ¿a quiénes prefieren en su trabajo los guías turísticos?

Según los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Pontevedra se consolida como líder en turismo en Galicia. Prácticamente el 40% de las personas que visitaron la comunidad escogieron los concellos pontevedreses como su destino turístico. Esto se traduce en cerca de 300.000 visitantes durante el mes de agosto, lo que supone un aumento del 12% respecto al mismo mes de 2023. Además, destaca el notable incremento de turistas extranjeros, con un repunte del 25% en la comparativa interanual.

Este "boom turístico" ha impactado positivamente en profesiones como la de guía turístico, quienes han vivido un verano con mucho trabajo. Es el caso de Ana Neira, una guía que recorre la ciudad de Pontevedra mostrando las excelencias de la capital del Lérez.

La importancia de la "información de servicio" en el trabajo de guía turístico

En una entrevista en COPE Pontevedra, Ana explicó que, más allá de conocer a fondo los lugares que se muestran en las visitas guiadas, es fundamental manejar lo que se denomina "información de servicio". Esto implica saber dónde pueden comer los turistas, dónde se encuentra la farmacia más cercana o la parada de taxis más próxima. Estos detalles son esenciales para mejorar la experiencia de los visitantes.

Además, Ana destacó la importancia de contar con la acreditación oficial que les permite ejercer como guías turísticos, un requisito indispensable en Galicia.

¿Qué turistas son los más complicados para los guías turísticos?

Ana asegura que no existen nacionalidades o regiones que resulten más complicadas que otras, desmintiendo algunos tópicos que a menudo circulan en redes sociales. Para ella, los turistas más complicados suelen ser las personas mayores, pero no por su comportamiento, sino por una razón muy concreta: su capacidad física. "La gente de cierta edad se cansa antes, y en ocasiones no pueden completar todo el recorrido previsto, lo que provoca quejas y, en algunos casos, más de un berrinche", comenta.

A pesar de estos pequeños inconvenientes, Ana se muestra satisfecha con el comportamiento de la mayoría de los turistas que ha atendido este verano, un período de récord tanto en la ciudad de Pontevedra como en el resto de la provincia.

La inteligencia artificial, ¿una amenaza para los guías turísticos?

Otro tema relevante en la entrevista fue el impacto de la tecnología en el sector turístico. Con el auge de herramientas de inteligencia artificial y aplicaciones interactivas, muchos se preguntan si la figura del guía turístico podría ser reemplazada por máquinas en el futuro.

Sin embargo, Ana está convencida de que la interacción humana es insustituible: "Sustituirnos completamente, no lo creo. La calidad humana es insustituible. Una persona que te acompaña no la puede reemplazar una máquina", afirma con rotundidad.