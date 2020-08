Un hacker pone en riesgo los ingresos de la triatleta pontevedresa Saleta Castro

A la triatleta de Pontevedra Saleta Castro le han pirateado sus perfiles en las redes sociales Twitter e Instagram y eso pone en peligro los ingresos de una profesional en un deporte minoritario como el triatlón.

Si pierdo Instagram, es como si me echasen del trabajo"

Sin poder contener la emoción, la triatleta declaraba a COPE que "mi problema mayor es Instagram, porque ahora mismo es mi trabajo, es mi sustento. Si pierdo Instagram, es como si me echasen del trabajo". Actualmente, con 86.000 seguidores, Saleta Castro vive de la publicidad de marcas como Samsung o Mercedes, ya que la pandemia ha paralizado el calendario de competiciones en 2020 y no ha tenido posibilidad de conseguir premios económicos con sus resultados deportivos.

POSIBLE TIMO POR WHATSAPP

"Yo creo que están accediendo a través de mi teléfono móvil porque ayer me mandaron un WhatsApp y, tonta de mí, pensé que era el servicio técnico de Instagram y pinché en el link. Al parecer, obtuvieron información de mi teléfono. Ahora todo lo que envíe a través de mensaje de texto o de email, conectado a mi teléfono, me lo cogen", relata una desesperada Saleta Castro que, a esta hora, cree que han dejado de acceder a su cuenta de Instagram y que podrá mantenerla.

A pesar de haber puesto una denuncia en la comisaría de Joaquín Costa de la Policía Nacional, la solución no es inmediata. Por eso su lucha se centra en ponerse en contacto con los gestores de las redes sociales y recuperar sus contraseñas.

Por el momento, su perfil en Facebook no está afectado y no volverá a entrar hasta que solucione el problema para que no se lo pirateen también.

NUNCA RESPONDER A EXTORSIONES

En el perfil de Twitter de Saleta Castro, los hackers han cambiado su descripción por unas frases con un castellano rudimentario, que denota que se ha escrito con un traductor automático. En esos mensajes, se pone un contacto y se le piden 150 euros para recuperar su cuenta.

La cuenta está a la venta por 150 € Aquellos que quieran comprar Instagram: copyrightalertcenter pueden ser contactados aquí — Yılmaz Burak (@saletacastro) August 11, 2020

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por esta emisora recuerdan que nunca se debe aceptar esa extorsión (entre otros motivos, porque nada garantiza que cumplan su palabra) aunque señalan que lo habitual es que la petición de rescate por la cuenta se quiera cobrar en bitcoins, moneda virtual que puede no dejar ningún rastro.