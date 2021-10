Estos son los puntos de vacunación para poner la tercera dosis contra la covid-19 en Pontevedra y O Salnés

La dosis de refuerzo que se está empezando a administrar a mayores de 80 años no se pondrá en todos los centros de salud del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. Este lunes acudían los primeros citados a un total de 13 centros de salud y los hospitales de Montecelo y el de O Salnés. Allí se les pone la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 y se les ofrece poner la vacuna de la gripe al mismo tiempo, ya que son pacientes de riesgo ante un contagio de cualquiera de los dos virus.

Según han informado fuentes de coordinación de vacunación del área sanitaria, el centro de salud de Anafáns, en Poio, el de San Roque, en Vilagarcía, y el de Caldas de Reis, no reúnen las características para poder evitar aglomeraciones al acudir los citados y tener que esperar posteriormente 15 minutos para comprobar que las vacunas no producen un choque anafiláctico que necesite atención sanitaria inmediata. De esta forma, todos los vecinos de Poio (con tarjeta sanitaria en Anafáns, Combarro o Raxó), recibirán un mensaje al móvil con su cita en el Hospital de Montecelo, en Pontevedra. Por su parte, los pacientes de Catoira, Vilaxoán y aquellos que tengan la tarjeta sanitaria en San Roque tendrán que ir a vacunarse al Hospital do Salnés. Por último, la altenativa para la comarca de Caldas ha sido habilitar el centro municipal de A Tafona como punto de vacunación para los propios vecinos de Caldas, los de Portas, Cuntis y Moraña.

Para el resto de pacientes del área sanitaria, la vacunación covid se centraliza en los centros de salud de Vilaboa, Bueu, Marín, Ponte Caldelas, A Parda, Virgen Perergina, Lérez, Cerdedo, Vilanova de Arousa, Cambados, Sanxenxo y O Grove.

PAUTA COMPLETA

En Galicia el proceso de vacunación contra este coronavirus sigue en los hospitales del Servizo Galego de Saúde, tras cerrar los centros de vacunación masiva, con la administración de segundas dosis pendientes y autocita para mayores de 12 años, así como con la posibilidad de acudir sin cita previa.