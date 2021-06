Estos son los concellos de Pontevedra y Arousa con festivos en San Juan

Además del Concello de Poio, que por San Juan celebra sus fiestas patronales, el 24 de junio también es festivo local en 2021 en Caldas de Reis y Cuntis.

Con conciertos en la explanada de A Seca, con el público sentado en sillas y sin necesidad de retirar entrada previamente, las fiestas de San Xoán de Poio se recuperan después de la versión reducida de 2020 a causa de la pandemia.

Este es el programa completo:

Mércores 23 de xuño

10:00h Alboradas nas parroquias a cargo de agrupacións folclóricas locais

Recollida das herbas de San Xoán (Praza de Arís), organizada por Asociación Ronsel (inscrición no teléfono: 615630394)

Xoves 24 de xuño

10:00h Alboradas nas parroquias a cargo de agrupacións folclóricas locais

12:00h Misa solemne na honra de San Xoán Bautista no Mosteiro de Poio

13:00h Concerto da Banda de Música de Arcade na Praza do Mosteiro

20:00h Actuación do duo Take it Easy na Praza da igrexa de San Martiño

22:00h Concerto de Lucía Pérez na Seca

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Venres 25 de xuño

10:00h Alboradas nas parroquias a cargo de agrupacións folclóricas locais

12:00h Misa solemne na honra de Santa Trahamunda no Mosteiro de Poio

13:00h Concerto da Banda de Música de Redondela na Praza do Mosteiro

20:00h Actuación do Paiaso Rudi na Praza da Rúa Vilariño

22:00h Concerto de Susana Seivane na Seca

Sábado 26 de xuño

10:00h Alboradas nas parroquias a cargo de agrupacións folclóricas locais

12:00h Misa solemne na honra de San Fructuoso no Mosteiro de Poio

13:00h Concerto da Unión Musical de Cabral na Praza do Mosteiro

20:00h Actuación da Escola de Acordeóns de Campelo na Praza da igrexa do Pereiro

22:00h Concerto de Gustavo Almeida na Seca

Domingo 27 de xuño

21:00h Actuación de Nelson Quinteiro na Seca

FESTIVOS LOCALES EN PONTEVEDRA, O SALNÉS Y CALDAS

Cada Año Santo, además del 25 de julio, también el día de San Benito cae en domingo y por eso varios concellos han modificado sus festivos locales habituales.

Estas son las fechas de lo que resta de año:

Barro: 1 de octubre (Romaría de San Breixo)

1 de octubre (Romaría de San Breixo) Bueu: 16 de julio (Festividad da Nosa Señora do Carme) y 11 de noviembre (San Martiño)

16 de julio (Festividad da Nosa Señora do Carme) y 11 de noviembre (San Martiño) Caldas de Reis: 24 de junio (San Xoán) y 16 de agosto (San Roque)

24 de junio (San Xoán) y 16 de agosto (San Roque) Cambados: 30 de julio (Venres do albariño)

30 de julio (Venres do albariño) Campo Lameiro: 29 de septiembre (San Miguel)

29 de septiembre (San Miguel) Catoira: 16 de julio (San Mamede na parroquia de Abalo)

16 de julio (San Mamede na parroquia de Abalo) Cerdedo-Cotobade: 26 de julio (Festividade do Ecce-Homo) y 23 de agosto (San Roque)

26 de julio (Festividade do Ecce-Homo) y 23 de agosto (San Roque) Cuntis: 24 de junio (San Xoán) y 17 de agosto (Virxe do Carme)

24 de junio (San Xoán) y 17 de agosto (Virxe do Carme) Forcarei: 30 de agosto (Luns das Dores) y 11 de noviembre (San Martiño)

30 de agosto (Luns das Dores) y 11 de noviembre (San Martiño) O Grove: 16 de julio (Festividade do Carme) y 11 de noviembre (San Martiño)

16 de julio (Festividade do Carme) y 11 de noviembre (San Martiño) A Lama: 27 de julio (San Xoaquín e Santa Ana) y 5 de agosto (Festa das Ermidas)

27 de julio (San Xoaquín e Santa Ana) y 5 de agosto (Festa das Ermidas) Marín: 16 de julio (Festividade da Virxe do Carme) y 8 de septiembre (Festividade da Virxe do Porto)

16 de julio (Festividade da Virxe do Carme) y 8 de septiembre (Festividade da Virxe do Porto) Meaño: 13 de diciembre (Santa Lucía)

13 de diciembre (Santa Lucía) Moraña: 19 de julio (Santa Xusta) y 13 de diciembre (Santa Lucía)

19 de julio (Santa Xusta) y 13 de diciembre (Santa Lucía) Poio: 24 de junio (San Xoán) y 24 de septiembre (Nosa Sra. Da Mercé)

24 de junio (San Xoán) y 24 de septiembre (Nosa Sra. Da Mercé) Ponte Caldelas: 1 de septiembre (Mércores da Festa das Dores)

1 de septiembre (Mércores da Festa das Dores) Pontecesures: 5 de julio (Festa do Carme)

5 de julio (Festa do Carme) Portas: 11 de octubre

11 de octubre Sanxenxo: 16 de agosto (San Roque)

16 de agosto (San Roque) Soutomaior: 6 de agosto (San Salvador)

6 de agosto (San Salvador) Valga: 26 de julio (Santa Ana) y 16 de agosto (San Roque)

26 de julio (Santa Ana) y 16 de agosto (San Roque) Vilaboa: 11 de noviembre (San Martiño)

11 de noviembre (San Martiño) Vilagarcía de Arousa: 16 de agosto (San Roque)

16 de agosto (San Roque) Vilanova de Arousa: 16 de septiembre (San Cibrán)

FESTIVOS NACIONALES

En 2021, en toda España, serán festivos los días 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Día de Reyes), 2 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajo), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Día de todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).

Para quienes trabajen de lunes a viernes, no les servirá como descanso extra ni el 1 de mayo ni el día de Navidad porque caen en sábado.