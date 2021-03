Estas son las manifestaciones convocadas el 8M en Pontevedra y O Salnés por el Día de la Mujer

Desde la entrada en vigor del primer estado de alarma con motivo de la pandemia, el derecho a manifestarse siempre ha quedado al margen de las limitaciones de reuniones sociales. De esta forma, la plataforma Galegas 8M y el sindicato CIG han convocado manifestaciones para el próximo 8 de marzo, día internacional de la Mujer, en las comarcas de Pontevedra, O Morrazo, Caldas y O Deza.

Según ha podido confirmar esta emisora con el sindicato nacionalista, la subdelegación de Gobierno de Pontevedra ha remitido un acuse de recibo a sus manifestaciones el pasado 22 de febrero. En el documento, se incluye el número de expediente de las peticiones y el recordatorio de disponer de un protocolo sanitario que garantice el distanciamiento social. Por lo tanto, su organización no ha sido desautorizada.

PROTOCOLO

Para evitar masificaciones de años precedentes, el colectivo Galegas 8M ha publicado en redes sociales cómo se organizarán las marchas: “Naquelas vilas, aldeas e cidades que se convoquen manifestacións, organizaranse as marchas en columnas de mulleres, garantindo o distanciamento social. Para os percorridos procuráronse espazos amplos nos que se poda garantir tamén a distancia social, modificando, en varios lugares, os percorridos “tradicionais” das manifestacións feministas.

Todas as persoas terán que acudir con máscara de protección e, no caso de ter síntomas ficar na casa e visibilizar a loita desde as xanelas e balcóns”

CONVOCATORIAS

En el caso de las manifestaciones convocadas por la CIG, los horarios y recorridos son:

Pontevedra: la concentración tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza de la Herrería y se organizarán dos marchas antes del encuentro con inicio a las 11.15 horas (una de ellas saldrá de la plaza del Hospital y otra más larga comenzará en Corvaceiras para subir por la alameda y calle Michelena).

Vilagarcía de Arousa: concentración a las 12.30 horas en la plaza de Galicia con dos marchas previas con salida a las 12.00 horas (una desde la rotonda de la avenida de Cambados, pasando por Doctor Tourón y otra desde la rotonda Ramal, pasando por Rey Daviña).

O Grove: concentración a las 12.30 horas en la plaza do Corgo, previamente una marcha saldrá a las 12.00 horas de la fábrica Thenaisie en Rons, caminando por Alexandre Bóveda y rúa da Praza hasta llegar a las puertas del Concello.

Cambados: concentración a las 12.00 horas ante el Concello.

Lalín: concentración a las 12.00 horas en la plaza da Torre.

A Estrada: manifestación a las 12.00 horas con origen y llegada en la plaza do Mercado, pasando por la avenida Benito Vigo y la plaza de Galicia.

Por su parte, la plataforma Galegas 8M tiene las siguientes convocatorias:

Vilagarcía: 20.00 horas, plaza de Galicia.

Ponte Caldelas: 18.00 horas, alameda.

Vilaboa: marcha en bici a las 18.00 horas desde la residencia de mayores y concentración a las 19.00 horas en Riomaior.

Catoira: 20.00 horas, plaza del Concello.

Lalín: 12.00 horas, en el KM0.