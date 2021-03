Distanciamiento en la manifestación del 8 de marzo de Pontevedra de la 'nueva normalidad'

Agentes de la Policía Local y Nacional de Pontevedra presenciaron las distancias de seguridad que se guardaron en la organización de la manifestación del 8 de marzo celebrada en la capital de las Rías Baixas por convocatoria del sindicato CIG.

Se programaron dos marchas simultáneas, organizadas en filas, con salida de Corvaceiras o la plaza del Hospital y así decenas de mujeres se concentraron en la plaza de la Herrería con motivo del Día Internacional de la Mujer.

CONVOCATORIAS VESPERTINAS

La plataforma Galegas 8M tiene las siguientes convocatorias en el norte de la provincia:

Vilagarcía: 20.00 horas, plaza de Galicia.

Ponte Caldelas: 18.00 horas, alameda.

Vilaboa: marcha en bici a las 18.00 horas desde la residencia de mayores y concentración a las 19.00 horas en Riomaior.

Catoira: 20.00 horas, plaza del Concello.

Vila de Cruces: 18.00 horas, plaza del Concello.

SEGUIMIENTO EN GALICIA

Las ciudades gallegas acogen desde esta mañana, las primeras movilizaciones de mujeres, marcadas por la pandemia y la distancia de seguridad, en un ambiente festivo y de reivindicación. Son el preludio de las movilizaciones centrales convocadas por Galegas 8M para la tarde de esta jornada.

Queremos empleo, trabajo ya tenemos", una de las consignas feministas.

Así, decenas de mujeres, en una jornada que también es de huelga feminista -convocada por la CIG y CUT-, han marchado en columnas a lo largo de la mañana de este lunes en las ciudades de Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, Ferrol, A Coruña, Pontevedra y Lugo, entre otras localidades.

'Sen coidados non hai vida' es el lema de este año, marcado por la pandemia y en el que el colectivo feminista denuncia que la crisis sanitaria ha "agravado" la situación de las mujeres en el ámbito laboral y familiar.

"Mujeres unidas, jamás serán vencidas", "No, no, no, a la discriminación", "Ni criadas, ni esclavas, mujeres liberadas", "Queremos empleo, trabajo ya tenemos" son algunos de los lemas que se han podido escuchar en estas movilizaciones.

Además, a lo largo de la mañana de este lunes también se han podido observar en las calles y centros de trabajo piquetes informativos sobre la huelga a la que han sido apeladas las mujeres en esta jornada de reivindicaciones.