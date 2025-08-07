Detenido en Pontevedra el conductor de un patinete eléctrico por agredir a un agente tras negarse a las pruebas de alcohol y drogas

La Policía Local de Pontevedra detuvo en la madrugada del pasado 3 de agosto al conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP) por negarse a someterse a las pruebas de alcohol y drogas y por agredir a uno de los agentes que intervinieron en la actuación.

La intervención se inició tras un aviso ciudadano que alertaba de un varón conduciendo de forma temeraria por la avenida de Lugo, cerca de la rotonda de acceso a Montecelo. El comportamiento del conductor hacía sospechar que podía estar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Agresión al agente y detención

Cuando los agentes lo interceptaron, el individuo se negó rotundamente a realizar las pruebas de detección y fue informado de que sería denunciado administrativamente. Según el parte policial, mostraba evidentes dificultades para mantenerse en pie y caminaba invadiendo la calzada, lo que obligó a los agentes a sujetarlo para evitar una caída.

Al comunicarle que el patinete sería inmovilizado, el hombre reaccionó con violencia, golpeando en el pecho a un agente y agarrándolo fuertemente del brazo. Como consecuencia, se procedió a su detención por un presunto delito de atentado contra la autoridad y fue trasladado a dependencias policiales.