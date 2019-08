Detenido en Marín un conductor cangués por circular sin carné y en un coche robado

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Marín a un vecino de Cangas, al que sorprendieron circulando en un coche robado y sin carné de conducir.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, la detención se produjo después de que una dotación de la Guardia Civil se percatara de la presencia de este coche en las inmediaciones del poblado chabolista de O Vao.

Inicialmente, no había especiales sospechas sobre el vehículo, porque no figuraba como robado y su propietario no tiene antecedentes. No obstante, media hora después se formuló denuncia por la sustracción del vehículo en Moaña.

Tras recibir la alerta por ese robo y horas después de haber visto el coche cerca de O Vao, una dotación de la Guardia Civil lo volvió a localizar circulando por Marín.

Tras interceptar el coche, los agentes detuvieron al conductor, un vecino de Cangas de 45 años de edad, con un amplio historial delictivo. La Benemérita le imputa dos supuestos delitos: la sustracción del coche, y un delito contra la seguridad vial por circular sin carné, ya que nunca se lo sacó.

El hombre detenido quedó en libertad tras la instrucción de diligencias, a la espera de que sea reclamado por el juzgado de Marín.