Atentan contra los árboles para mejorar las vistas de sus casas de O Grove

El Concello de O Grove está preparando una denuncia para presentarle al Seprona los datos que tiene sobre los daños intencionados en árboles que han tenido que ser cortados por seguridad y, al mismo tiempo, facilitan las vistas al mar de las casas aledañas.

Empeza a prevalecer ter unhas boas vistas ao mar antes que respectar a natureza”

“A outra explicación sería que hai persoas ás que lles molesta o medio ambiente e cortar árbores así porque si. Polo tanto, cando analizamos as ubicacións e as vivendas que hai, é a única xustificación que podemos atopar para este vandalismo ecolóxico. Empeza a prevalecer ter unhas boas vistas ao mar antes que respectar a natureza”, ha lamentado un indignado alcalde de O Grove, José Cacabelos, en entrevista en esta emisora. El regidor ha puntualizado que esto no es una mera especulación porque ya ha habido vecinos que previamente habían trasladado al Ayuntamiento que querrían talar los árboles, apelando al cumplimiento de la Lei de Montes que marca nuevos límites en cuanto a la distancia entre las viviendas y los árboles para prevenir incendios forestales con peligro para la población.

ZONAS SOSPECHOSAS

La caída de árboles bajo sospecha siempre son en zonas habitadas cerca de playas y la costa: A Toxa, San Vicente do Mar, Pedras Negras, Area das Pipas o Area de Reboredo.

Para provocar que los árboles sean talados por seguridad o que caigan en jornadas de fuertes vientos, se han roto, serrado o incluso rociado con productos químicos que, en ocasiones, teñían de color amarillo sus raíces.

PRUEBAS

“A foto de onte é clarísima. Vemos que alguén cunha serra secciona tres cuartas partes dun piñeiro bastante grande aproveitando o anuncio de temporal. Queda suxeita a árbore por un cachiño pequeño e, cos refachos de vento que van vir agora, tírana perfectamente”, ha relatado el alcalde de O Grove, indicando que hubo que talar el pino por seguridad pero informando previamente a la consellería de Medio Ambiente porque no se pueden talar árboles sin justificación.

En todo caso, Cacabelos ha celebrado que los efectivos de Emerxencias O Grove hayan detectado el corte en el árbol antes de que cayese y no se reparase en que la caída no había sido casual.