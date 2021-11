Así se adaptará a la pandemia la cabalgata de Reyes del Concello Pontevedra

El Concello de Pontevedra ha decidido ampliar el recorrido de la cabalgata de Reyes de estas Navidades para favorecer la distancia social entre los asistentes. De esta forma, la salida se mueve de José Malvar al cruce de las avenidas de Lugo y Virxinia Pereira. Desde ahí, las carrozas bajarán hacia el centro por la reformada calle Loureiro Crespo.

La previsión es repartir caramelos aunque es una decisión que todavía no está tomada y que se espera a concretar según la evolución de la pandemia y el protocolo final de prevención de contagios de covid-19.

Con esa intención, la recepción oficial de los Reyes Magos se traslada del pazo de Mugartegui a la plaza de España para hacerla al aire libre, con más espacio para hacer cola y, de nuevo, sin posibilidad de que los niños y niñas se sienten en el regazo de "sus mágicas magestades" a pedirles sus regalos. Tendrán que hacerlo sin contacto. El acto, como todos los años, comenzará a las 11.00 horas.

En el caso de la cabalgata, la salida está prevista para las 18.00 horas del 5 de enero de 2022 con final en la alameda.

Otra de las novedades de este año es que se acabará con el maltrato animal. Antes de que lo prohiba el Gobierno central en su reforma de la ley de bienestar animal, el Concello de Pontevedra ha decidido no someter al estrés del ruido de la cabalgata a los caballos que sobre los que iban Melchor, Gaspar y Baltasar y tampoco usar camellos o dromedarios. Sí habrá una representación de camellos de mentira. "O ano pasado viñeron uns camelos ou dromedarios marabillosos acompañando os Reis Magos e dixémoslles que este Nadal traian os mesmos, que non eran vivos pero parecían. É a primeira vez que non hai ningún animal vivo na cabalgata de Reis", ha anunciado este jueves la concejala de fiestas de Pontevedra, Carme da Silva.