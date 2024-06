Andrea Levy presenta en Sanxenxo su libro "La utilidad de todo este dolor"

Andrea Levy presentará esta tarde a las 8:30 en la Sala Nauta del Club Náutico de Sanxenxo su libro titulado La utilidad de todo este dolor, donde relata cómo la fibromialgia que padece ha afectado a su vida personal y su carrera política.

La presentación estará conducida por María Buceta y está organizada por la Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (FEMUPO) y el Ayuntamiento de Sanxenxo.

Andrea Levy, que actualmente es portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y que durante varios años fue uno de los rostros más conocidos de su formación a nivel nacional, nos relataba en COPE cómo afrontó el reto de saber que padecía fibromialgia: "La verdad es que cuando te dan un diagnóstico de fibromialgia después de años de no saber qué te pasa y qué hacer para estar bien, el diagnóstico es liberador y tranquilizador."

En su obra, la política catalana reconocía el desgaste que sufrió cuando estaba en primera línea de la política nacional: "Muchas veces no somos conscientes, pero el foco está sobre nosotros, lo que supone un desgaste emocional importante. Esto, sumado a los síntomas de la enfermedad, la agrava. En mi caso, la exposición pública los días que no estaba al cien por cien era evidente. Sin embargo, hablarlo públicamente y sin complejos me ha ayudado. A través de este libro, busco ayudar a otras personas que lo padecen a verlo no como una debilidad, sino como una fortaleza. Es una enfermedad con la que se puede convivir."

Durante la presentación, que será esta tarde en Sanxenxo, Andrea Levy quiere transmitir un "mensaje positivo que pueda servir a otras personas," a otros enfermos crónicos que no saben cómo encarar la dolencia crónica que padecen y que condiciona su vida laboral y personal.