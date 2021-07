Álvaro Carou, concejal de Vilagarcía: "Como un forofo máis da Festa da Auga, sufro que non se vaia celebrar"

Por San Roque, elConcello de Vilagarcía no organizará ni la Festa da Auga ni el espectáculo pirotécnico del combate naval debido a la situación sanitaria. Es el segundo año consecutivo y el concejal de Turismo, Álvaro Carou, lo lamenta: "Eu como vilagarcía e como un forofo máis da Festa da Auga, sufro que o noso día non se vaia celebrar por segundo ano. Nin o combate naval, cunha tradición xa de 154 anos. Pero son eventos nos que non podemos garantir a seguridade e, polo tanto, non lle podemos dar para diante. Son eventos demasiado multitudinarios nos que non entra, de ningún xeito, poder aforalos".

En cambio, este lunes ha dado comienzo el Atlantic Fest con conciertos con aforos reducidos, con el público sentado y habilitando distintas zonas para entrar y salir del recinto. Según ha asegurado el edil socialista a esta emisora, el primer concierto celebrado en la zona de la playa de A Concha-Compostela se ha desarrollado sin incidentes. En todo caso, Carou desearía que el festival musical se hubiese podido celebrar con la hostelería de Vilagarcía trabajando al máximo nivel y no con los interiores cerrados y las terrazas a la mitad, debido a las restricciones vigentes en el ayuntamiento.