La alcaldesa de Moraña confía en que la unidad de alzhéimer abra esta primavera

Las obras en el antiguo local social de Alende, en Moraña, finalizarán a mediados del mes de marzo para poder adaptarlo como centro social y unidad terapéutica de pacientes de alzhéimer. A partir de ahí, según los cálculos de la alcaldesa, Luisa Piñeiro, se comenzará rápidamente a prestar el servicio con Afapo -la Asociación de familiares y enfermos de alzhéimer de Pontevedra-.

Sobre los servicios sociales que se ofrecen en su ayuntamiento, la popular ha destacado el de la escuela infantil A Galiña Azul, que en breve incrementará el número de plazas por la demanda de plazas públicas para niños y niñas de 0 a 3 años. "Agora me vén á cabeza que estiven nunha reunión da escola infantil de A Galiña Azul, onde hai que aumentar prazas, que é un bo indicativo. Moita xente nova, con fillos, achégase a Moraña porque temos unha serie de servizos, sobre todo de conciliación familiar: o Plan Madruga, as Ludotecas, das escolas infantís (que hai concellos da nosa contorna que aínda non teñen e son usuarios dos servizos de Moraña)...", ha relatado Luisa Piñeiro en su entrevista en COPE + Pontevedra.

Paralelamente, el Concello trabaja en un proyecto piloto para asistir a personas mayores que viven solas.

PENDIENTE DEL WHATSAPP Y DEL ADELANTO ELECTORAL

La confirmación de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, convocaba elecciones para el 5 de abril le llegó a la alcaldesa de Moraña por la red social WhatsApp. Como el resto de cargos públicos del Partido Popular, Luisa Piñeiro, vicesecretaria del PP en Galicia y coordinadora del PP provincial de Pontevedra, no ha faltado este martes al acto convocado por el líder del PPdeG para confirmar que repetirá como candidato a los comicios autonómicos,