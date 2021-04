El alcalde de Catoira culpa de la inestabilidad política al BNG por no respetar a quien ganó las elecciones

Este jueves el pleno de la corporación municipal de Catoira celebrará una sesión en la que el alcalde, el socialista Alberto García, se someterá a una moción de confianza.

Es la fórmula con la que intentará aprobar los presupuestos de 2021 que le tumbaron tres de sus propios compañeros del PSdeG, porque con el apoyo del PP no afectaría que el BNG votase en contra.

Ante el esperpento vivido desde que en 2019 perdió la mayoría absoluta y el BNG no le dejó gobernar valiéndose del apoyo del PP, Alberto García no hace pronósticos sobre el resultado de la votación de la moción de confianza. Únicamente lamentan que no le permitan gobernar haciendo ganados las elecciones aunque fue con mayoría simple.

"As posicións dos que están votando en contra de todo é de nenos pequenos. Hai que recoñecer quen gañou as eleccións e facilitar a gobernabilidade. E como as eleccións gañeinas eu, non as gañou o Bloque... Leva 30 anos co mesmo candidato, tamén igual que levo eu de alcalde... Sempre foi un partido que nunca sacou adiante os votos suficientes para poder gobernar e non respectan a decisión democrática dos veciños de Catoira", se ha quejado el alcalde de Catoira en una entrevista en esta emisora en la que no se ha mordido la lengua, como tiene por costumbre.

Alberto García llega a reconocer que no tiene el más mínimo apoyo en su partido y no se le nota preocupado por ello. Pese al caos político en el que vive el Ayuntamiento, él duerme con la conciencia tranquila, asegurando que siempre ha trabajado por el bien de los vecinos de Catoira.