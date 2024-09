¿Cuál es el perfil del jugador de pádel? El dueño de una tienda especializada de Pontevedra lo tiene claro

El pádel se ha convertido en uno de los deportes más practicados en los últimos años, ganando una enorme popularidad tras la pandemia del coronavirus, sumando miles de nuevos adeptos por todo el territorio nacional. Para ellos nace una tienda en Pontevedra, la primera de estas características en la ciudad, dedicada en exclusiva a la venta de productos relacionados con la práctica del pádel.

Break Point es su nombre y su impulsor es Javier, un joven de tan solo 26 años que explica cómo surgió esta idea y cómo encara estos primeros días de singladura en una entrevista de COPE Pontevedra.

UN INICIO PROMETEDOR

Javier se muestra muy satisfecho con los primeros días de funcionamiento de su nueva tienda: “La verdad es que ha sido bastante sorprendente. No esperaba tanto interés ni tanto tráfico de clientes. Estimaba un volumen mucho menor de gente en los primeros días, pero la respuesta ha sido increíble, tanto en ventas como en curiosidad. Además, estamos ofreciendo una gran variedad de productos, algo que ha jugado a nuestro favor, ya que somos la única tienda especializada en pádel en Pontevedra”.

Esta gran acogida, nos explica Javier, se debe a la enorme afición que existe en la ciudad de Pontevedra por el pádel: “Leí una noticia hace poco que decía que Pontevedra es una de las ciudades con más jugadores de pádel por habitante en España, algo que me sorprendió. Esto, sumado a eventos recientes como la celebración del World Padel Tour en junio, ha potenciado el interés en este deporte”.

Tienda Break Point, Pontevedra

cuál es el perfil de jugador de pádel y de cliente

Aunque el pádel ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, a menudo se piensa que es un deporte para un público muy específico, principalmente hombres de mediana edad. Sin embargo, Javier aclara que cada vez el perfil de los jugadores es mucho más diverso de lo que se suele pensar: “Cada vez hay más jóvenes que se inician en el pádel”. No obstante, el perfil predominante sigue siendo el de un hombre de mediana edad que busca practicar un deporte menos exigente que otros y más adecuado a su condición física. “El pádel no es tan exigente físicamente como el tenis, lo que lo hace atractivo para personas de todas las edades. Es un deporte divertido y fácil de aprender, y en muy poco tiempo puedes mejorar y disfrutar de los partidos, aunque no llegues a niveles profesionales. Además, se puede jugar incluso en parejas, lo que lo hace aún más accesible”.

¿Dónde está la primera tienda especializada en pádel de Pontevedra?

Situada en la Rúa Cruz Gallástegui, Break Point es fácilmente accesible para los residentes de Pontevedra y de los concellos limítrofes. “Estamos en pleno centro, lo que facilita que la gente de distintas zonas, como el Morrazo o incluso personas que vienen de Madrid, puedan visitarnos. Al final, nuestra idea es que todo el mundo pueda encontrar aquí una tienda donde descubrir las mejores marcas de pádel, como Adidas, Bullpadel o NOX, y una gran variedad de productos”, comenta Javier.