El jefe de epidemiología de Pontevedra explica la relación entre el Paracetamol y las vacunas

El jefe del servicio de alertas epidemiológicas de la jefatura territorial de Sanidade en Pontevedra, el doctor Miguel Álvarez Deza, ha aclarado por qué se puede tomar un Paracetamol antes de recibir una dosis de AstraZeneca pero no en los casos de cualquier otra vacuna, sea vacuna covid o no: “En los ensayos clínicos, el propio laboratorio hizo la prueba y es la única vacuna en la que tomar analgésicos o antitérmicos no influye en la respuesta inmune. Mi opinión es que se debe tomar un paracetamol cuando uno empiece a encontrarse mal”.