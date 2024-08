El nacimiento de una flor deja perplejos y felices a sus dueños en Sobreira

Las camelias florecen en invierno, cuando las protege la sombra, la lluvia arrecia y las temperaturas caen. Por eso en el pontevedrés Pazo de La Seleta no salen de su asombro tras comprobar que ha florecido una camelia de verano en las condiciones menos propicias: en los días casi más largos del año, a temperaturas que han rozado en los últimos días los 35 grados y sin haberla regado siquiera.

"Que florezca una camelia en pleno mes de agosto, y además un agosto tan caluroso como el que estamos teniendo, es totalmente anómalo y excepcional", ha dicho la codirectora del pazo, Silva Rodríguez, quien punualiza que no se trata de una flor aislada, sino que el arbusto está lleno de capullos, lo que hace el acontecimiento sea incluso más feliz.

El Pazo de La Seleta, ubicado en Sobreira, está cosiderado Jardín de Excelencia Internacional, posee actualmente una de las colecciones botánicas más variadas de Galicia con especies de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Sudamérica, Estados Unidos o Asia, y es Miembro de la Ruta de la Camelia desde su inicio.

Así que si de algo saben en este luegar es de camelias, aunque no de esta: "Esta camelia no sabemos si será algo habitual, si empezará a florecer todos los veranos; el caso es que ha empezado en pleno agosto y no sabemos qué tipo de camelia es porque nació espontánea. No sabemos si ha sido fruto de polinización y de mezcla de varias camelias o cómo ha llegado hasta aquí. No la identificamos con ninguna de las camelias que nosotros tenemos", explica Rodríguez.

Tienen claro en el pazo, pues, que se trata de una especie nueva que se suma a su gran colección, lo que ha llenado de felicidad el inmueble, donde, en todo caso, reconocen estar ante "una cosa rarísima, completamente", sobre todo porque ha nacido de forma espontánea, lo que significa que no ha recibido abono ni agua siquiera.