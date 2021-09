O xacemento do Carreiro-Marzán: un enorme descoñecido en pleno corazón turístico da Mariña

Situado nun amplo espazo costeiro comprendido entre as praias da Rapadoira, Llas e Peizás, no municipio de Foz, hai un sitio arqueolóxico moi peculiar: o xacemento do Carreiro-Marzán.

En primeiro lugar, pola súa extensión, xa que se atoparon materiais do período castrexo ou romano en diferentes puntos do litoral ao longo de tres penínsulas costeiras.

En segundo lugar, pola súa variedade, xa que hai restos pertencentes a diferentes épocas históricas, moitos deles aínda sen catalogar.

E, en terceiro lugar, pola necesidade de actuar canto antes, xa que a zona sofre e sufriu a erosión costeira e tamén o impacto do turismo e doutras actividades humanas.

As estruturas do xacemento do Carreiro-Marzán están moi deterioradas pola erosiónÁngel Carreira



Prospeccións arqueolóxicas

Nos últimos anos, a Xunta de Galicia iniciou unha serie de prospeccións arqueolóxicas para documentar e caracterizar a época á que pertencen os diferentes restos deste xacemento.

Estas campañas, efectuadas en diferentes épocas, serviron para comprobar o estado das seccións do terreo nas que se documentaron estruturas e materiais arqueolóxico en anos anteriores, así como xeolocalizar as diferentes bocas e galerías mineiras existentes antes de que a erosión mariña elimine os rexistros que se conservan.

Sección dun forno da época romana no entorno da praia de PeizásÁngel Carreira

Ademais, tamén se efectuaron sondaxes arqueolóxicas valorativas co fin de caracterizar a cronoloxía dos restos neste sitio arqueolóxico.

As actuacións completaronse con accións divulgativas para difundir os resultados obtidos e poñer en valor do xacemento arqueolóxico na comunidade local.

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural busca determinar a cronoloxía deste sitio arqueolóxicoÁngel Carreira



Cantís de forte pendente

O treito de costa sobre o que se actuou nestas campañas está dominado por unha liña de cantís de forte pendente no que se inxiren pequenos entrantes en forma de cala e no que se documentaron varias aberturas e mesmo unha galería de explotación mineira feita con instrumentos metálicos.

Neste espazo, aínda que non foron descubertos ata o momento materiais arqueolóxicos que permitan determinar a cronoloxía destas minas, si se documentaron na superficie restos asociados a material do período castrexo ou romano.

Fragmento de Terra Sigilata, do século I d.C.Ángel Carreira

Estas actuacións enmárcanse no proxecto de controis xeométricos e monitorización de xacementos arqueolóxicos na Mariña lucense que iniciou a Consellería de Cultura, a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, no ano 2016 co obxectivo de avaliar os efectos da erosión costeira en diferentes sitios arqueolóxicos da comarca.

