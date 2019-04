Visto para sentencia el juicio contra Andrés García Mata

“Tras dos días de juicio, ha quedado probado que Andrés García Mata no cometió ningún tipo de hecho que sea merecedor de reproche penal”. Así lo dijo el abogado de la defensa Evaristo Nogueira al finalizar la última sesión del juicio contra el que en 2008 era concejal de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Ourense, Andrés García Mata, y que está acusado de prevaricación por el procedimiento que utilizó en la adjudicación de las obras de la calle Bedoya y de la Plaza de Paz Nóvoa, hace casi 11 años, que fue un procedimiento negociado y sin publicidad.

Hoy declaró el Asesor jurídico del Ayuntamiento, Luis María Tros, que justificó la inexistencia de un informe jurídico en el expediente de las obras por la falta de tiempo que, según dijo, había tenido para elaborarlo.

La sala también escuchó los testimonios del ex alcalde Francisco Rodríguez, y del entonces concejal de Economía e Facenda y miembro de la Xunta de Goberno, Agustín Fernández. Ambos declararon que en aquella sesión en la que se aprobó la forma de contratación de las obras nadie advirtió que hubieran algún problema con el expediente.

En el turno de conclusiones, la fiscal consideró totalmente probado el delito de prevaricación por parte de García Mata, por la resolución arbitraria en la que dijo habían participado y el acusado y el resto de los concejales de la Xunta de Goberno, al haber omitido trámites esenciales, como los informes preceptivos, y por no haber garantizado los principios de igualdad, publicidad y transparencia en el procedimiento.

El abogado compostelano Evaristo Nogueira ejerce la defensa de Andrés García Mata.

El abogado de la defensa solicitó la libre absolución para Andrés García Mata, afirmando que había cumplido su deber en el servicio público por no haber perdido una subvención que sirvió para la mejora de la calle Bedoya y de la Plaza de Paz Nóvoa, y precisó que no se pueden criminalizar y judicializar todas las irregularidades administrativas en un juzgado de lo Penal.

El juicio ha quedado visto para sentencia y Evaristo Nogueira señaló que espera que esa sentencia sea absolutoria porque no hay ninguna prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia de su defendido: “Él lo único que hizo fue aprovechar la oportunidad de llevar a cabo unas obras importantes para la ciudad de Ourense, no perder una subvención que venía de la Xunta de Galicia, y no vemos ningún tipo de irregularidad por la que Andrés García Mata tenga que estar sentado en el banquillo de los acusados y, sobre todo, pasar lo que no está recogido en el Código Penal: la pena de banquillo de 12 años de duración”.