Verín inicia un recogida de firmas para agilizar trámites judiciales

Trabajadores de los Juzgados de Verín comenzaron este lunes una campaña de recogida de firmas para protestar ante la Xunta de Galicia por lo que consideran una situación discriminatoria del partido judicial de Verín frente a otros juzgados de la provincia, como Carballiño o Valdeorras.

Aseguran que la implantación de las nuevas tecnologías hace necesario incrementar la dotación de plazas de Auxilio Judicial, ya que cuando se encuentran “pasando sala” en su juzgado no pueden hacer las videoconferencias solicitadas por exhorto, ni practicar actos de notificación o citaciones fuera del juzgado.

La delegada sindical de Alternativas na Xustiza, Nuria Fornos, explicó en Cope Verín que "esta situación está provocando la suspensión de actos de comunicaciones, como citaciones, notificaciones o videoconferencias, que a veces se duplican cuando alguno de los dos auxilios no puede ejercer sus funciones, lo que deriva en un incremento del perjuicio al ciudadano".

Alternativas na Xustiza lleva meses solicitando la creación de una plaza de Auxilio Judicial en cada uno de los juzgados de la villa. El pasado 22 de marzo esa petición fue remitida a la Xunta y a la Sala de Gobierno del TSXG

Asegura la portavoz sindical que "existe una falta de coherencia por parte la Xunta, que insiste en la promoción de servicios en las áreas rurales, pero actúa de forma completamente opuesta, desde la Dirección de Justicia, discriminando al partido judicial de Verín, y abocando al rural de esta comarca a la pérdida de servicios públicos".

Nuria Fornos explica que no tiene sentido "invertir en tecnología, con nuevos equipos para celebrar videoconferencias, pero sin acompañar las mejoras de medios humanos, lo que deriva en un prolongado desuso y que los vecinos del partido judicial de Verín tengan que desplazarse hasta la capital, no teniendo derecho a realización de videoconferencias"

Tras la negativa de la Xunta a la dotación de forma transitoria de plazas de refuerzo de Auxilio Judicial de Verín, los trabajadores de los juzgados de Verín seguirán recogiendo firmas para que la Xunta cree una plaza de Auxilio Judicial para el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Número Dos de Verín y dos plazas de auxilio de refuerzo con carácter inmediato, para tratar de paliar la situación mientras se tramita la creación de las plazas de personal.

Por su parte, desde la Xunta de Galicia aseguran que el juzgado de la villa tuvo una carga de trabajo del 59% en el módulo previsto para este tipo de juzgados: “Sen prexuízo de que se está a analizar a necesidade dos cadros de persoal, a situación que se manifesta arránxase cunha adecuada organización da axenda de traballo para evitar a coincidencia de dúas dilixenicas”, explican.

Y sobre la utilización de videoconferencia para un acto judicial, la Xunta explica que “é potestativa do xuíz, polo que se debe analizar xunto co Tribunal Superior de Xustiza as causas do retraso denunciado e ver que sucede cando outros xulgados iguais non teñen estes retrasos”.