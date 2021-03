Vecinos de dos pueblos de Riós y A Gudiña, sin cobertura de telefonía móvil

Los vecinos de O Seixo, en el municipio de A Gudiña y de Veiga do Seixo, en Riós, se concentraron esta mañana en esta última localidad para reivindicar una correcta cobertura de telefonía móvil. A la concentración acudieron los alcaldes de A Gudiña y Riós, José María Lago y Francisco Armando Veiga, respectivamente, los pedáneos de varios pueblos y vecinos de la zona, que no entienden como “las autoridades no le exigen a la compañía de telefonía una cobertura en condiciones”.

A menudo, tienen que desplazarse a zonas elevadas de estos dos pueblos para tener "un poco de señal ”. Dicen que no es normal, sobre todo si se trata de una emergencia médica, "o si le pasa algo a un familiar y no te pueden avisar". "Es intolerable que ocurra en el siglo XXI", sentencia un anciano de Veiga do Seixo, donde residen unos 70 vecinos.

Por su parte, el alcalde de Riós, Francisco Armando Veiga, recordó que, hace unos días, técnicos de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) comprobaron que la señal de telefonía es muy débil y que se convierte en una aventura hablar por teléfono. Según el alcalde "la compañía que ganó el concurso para mejorar la señal en el rural mantiene que, a veces, hay algo de cobertura, con lo no van a colocar un repetidor en la zona.

El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, se refirió a la reivindicación vecinal, afirmando que "en la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones no tienen constancia oficial de las deficiencias en el servicio", por lo que instará a la empresa operadora a que resuelva el problema, "que para eso cobraron la subvención para garantizar una buena cobertura".