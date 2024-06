"O Rei do Godello", la nueva campaña de los vinos de Monterrei

El Consello Regulador de la Denominación de Origen Monterrei pone en marcha una campaña publicitaria para reivindicar la calidad de los vinos elaborados con la uva godello de Monterrei, fomentando su consumo. El equipo de la agencia de publicidad que realizó la creatividad quiso recoger en su estrategia todos los valores que simboliza la DO. Monterrei, como son la historia vitícola de más de 2.000 años, el respeto por la tierra y la priorización de la calidad de los viños, pero con un enfoque creativo diferenciado y moderno, como corresponde a una de las denominaciones más jóvenes de Galicia.

La idea

Creada por el estudio creativo Manu Cidre, la campaña comenzó el pasado 14 de junio con una acción de intriga que consistió en la pegada de carteles en las cuatro provincias gallegas. El cartel estaba compuesto únicamente por una corona y el slogan "Viva el rey!”, algo que despertó la curiosidad de más de uno, dado que la pieza no contenía firma de marca alguna. El misterio podía resolverse rápidamente escaneando el QR impreso en los carteles y accediendo a una página web (oreidogodello.com) donde se encuentra la pieza audiovisual principal de la campaña.

En el spot, un joven de Monterrei enumera todas las bondades que podría relatar sobre los vinos de su tierra, pero que finalmente decide no hacer porque, según afirma, no está para contarnos historias. En un tono ágil y divertido, acaba concluyendo que no es necesario decir nada del Godello de Monterrei, porque “es un vino que habla por sí sólo, un vinazo, y sólo hace falta probarlo para darse de cuenta de que es el Rey del Godello”.

La campaña en medios

A través de la coordinación del estudio creativo Manu Cidre y la agencia de medios gallega Ingenio Medía, a lo largo de las próximas semanas se desenvolverán diferentes acciones publicitarias tanto off-line coma online. Además, la campaña también cuenta con una web (oreidogodello.com), en la que se puede acceder a todo el contenido generado para la ocasión.

En esta primera fase, podremos ver la campaña en televisión, prensa, cine, en vallas y otros formatos de exterior ubicados estratégicamente por Galicia y también en aeropuertos y estaciones de tren de la comunidad.

La campaña además cuenta con una importante inversión en medios digitales, especialmente en Meta y en Youtube. Y en la siguiente fase contará con otras acciones especiales, en colaboración con diferentes influencers y generadores de contenido que ayudarán a dar visibilidad al Godello de Monterrei.