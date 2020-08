El PSOE de Ourense pide a Sanidad información sobre el caso de COVID-19 registrado en el Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista pide explicaciones a Sanidad sobre la evaluación realizada en el Ayuntamiento de Ourense a raíz de la detección de un caso de COVID-19 en un asesor del alcalde.

Ayer los grupos de la oposición no acudieron al Pleno municipal. Querían poner así de manifiesto su disconformidad a que no se hubieran tomado medidas con respecto al caso positivo de coronavirus registrado en el trabajador del Concello.

El portavoz del Grupo Socialista, en declaraciones a COPE Ourense, señaló que no se creen las explicaciones que dio el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, cuando justificó la celebración del Pleno porque los especialistas sanitarios le informaron que no se habían producido contactos estrechos con la persona afectada.

Según Rafael Rodríguez Villarino "las medidas en la Casa Consistorial ourensana brillan por su ausencia. Despues de esto que ha ocurrido, dicen que no ha pasado nada, y no sé cómo las autoridades sanitarias no intervienen. Deberían intervenir ante la falta de responsabilidad de quien rige el Ayuntamiento, y no me refiero sólo al alcalde, sino al Grupo de Gobierno en su conjunto", señaló.

