Prohibidas en Ourense las reuniones de personas que no vivan bajo el mismo techo

La Consellería de Sanidade ha prohibido las reuniones en Ourense, tanto en el ámbito privado como en el público, para todas las personas que no convivan en el mismo domicilio.

Además, aunque los locales hosteleros pueden abrir, solo podrán estar juntas en ellos personas que vivan bajo el mismo techo. La medida entrará en vigor esta medianoche.

Así lo ha anunciado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras la reunión del subcomité clínico de la COVID-19, que tiene claro que el origen de los brotes está en las reuniones entre familiares y o convivientes, y advierte de la gravedad de la situación en el municipio ourensano, donde a pesar de las medidas que ya estaban adoptadas, los indicadores en la ciudad siguen empeorando: hoy hay 850 casos activos de la enfermedad y 82 pacientes hospitalizados, registrando una tasa que está muy por encima del resto de Galicia.

Así pues, en todo el municipio de Ourense no podrá haber reuniones de personas no convivientes, una medida que se suma a las restricciones que ya estaban vigentes en la ciudad, con con aforos al 50%, y las específicas del barrio de O Couto donde, por ejemplo, no se puede consumir en el interior de los establecimientos de hostelería.

El conselleiro de Sanidade ha aclarado que los contactos con personas que no pertenezcan al núcleo de convivencia en Ourense se limitarán a mantener el tejido productivo, la educación y los aspectos que tienen que ver con que la gente pueda ir a trabajar.

Los responsables sanitarios han expresado su preocupación por la evolución del coronavirus en la ciudad de As Burgas y, aunque confían en que estas medidas funcionen, no descartan tener que tomar otras, entre ellas que toda la ciudad pase a una restricción de nivel 3 o que sea necesario un confinamiento perimetral.

Por lo que respecta a Verín, allí se mantienen las restricciones que ya había establecidas hasta ahora.