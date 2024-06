O Premio de Honra da MIT será para Nova Galega de Danza, que inaugurará a 40ª edición deste certame cultural con “DIQUE” espectáculo de recente estrea. Os organizadores destacan que este evento estará cargado de apoio e recoñecemento especial ao sector da danza e das artes do movemento.





Esta compañía xa recibiu en dúas ocasiós o Premio do Público nos últimos anos na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.





Esta edición especial da MIT estará marcada pola presenza de espectáculos diversos e sedutores para quen desexe atopar creación escénica contemporánea, híbrida e de alta calidade. Despois da venda de abonos, hoxe día 25 de xuño póñense á venda os espectáculos individuais tanto do Castelo como do Club Artístico. As entradas poden adquirirse na Praza Maior de Ribadavia, na sede oficial ou por internet: ataquilla.com e mitribadavia.gal