Ourense en Común propone construir el gran balneario de la ciudad a orillas del Miño

El balneario que Ourense necesita no se puede construir en la zona de As Burgas. Lo afirma el candidato a la alcaldía de Ourense en Común, Martiño Vázquez, amparándose en un informe que analiza el caudal de agua del manantial ourensano: “OeC apuesta por la construcción de un balneario en Ourense, pero no en As Burgas. Hemos tenido acceso al informe de Geocisa, sobre las mediciones del caudal de agua en el manantial ourensano que demuestra que As Burgas no soportarían la construcción de este equipamiento. Tenemos que escoger si queremos As Burgas o un balneario”.

El termalismo es un sector estratégico para Ourense en Común pero, precisa Martiño Vázquez que defienden un termalismo sostenible, y propone la recuperación del edificio que fue construido para albergar el centro de interpretación de parques naturales, y convertirlo en el gran balneario de Ourense: “Proponemos a recuperación de un edificio abandonado a la orilla del río Miño, que iba a ser el centro de interpretación de parques naturales, y que es una mole de cemento que se encuentra abandonada y degradando el paisaje. Proponemos recuperar ese espacio como un lugar en el que sí hay caudal suficiente para albergar el balneario, y así poder mantener el espacio de As Burgas como el núcleo histórico y simbólico de la ciudad”.

Ourense en Común presentó hoy las principales medidas que recoge en su programa electoral. Son más de 200 propuestas redactadas en colaboración con diferentes colectivos y asociaciones y profesionales de la ciudad.

Martiño Vázquez afirma que se trata de un programa realista, centrado en las necesidades de los vecinos. Igualdad, cuidados, salud pública, desarrollo económico, habitabilidad y bien común son los apartados en los que se estructura el programa de Ourense en Común. El plan de lucha contra la soledad no deseada, dirigido a las más de 6.000 personas de edad avanzada que viven solas en Ourense, o la recuperación de la gestión del servicio municipal de agua, son algunas de las medidas que recoge el programa.

Sobre los datos que reflejan las encuestas, que no son muy favorables para la formación que lidera, Martiño Vázquez dice respetarlos pero recuerda que en 2015 las encuestas daban a la Marea 5 concejales en A Coruña y a día de hoy gobiernan la ciudad.