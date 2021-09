Manuel Baltar reelegido presidente del PP de Ourense: “Esto no es 'la historia se repite'”

Manuel Baltar ha sido reelegido presidente del PP de Ourense. Baltar consiguió 657 votos favorables –un 99,24% del total-, de los 662 emitidos por los compromisarios que asistieron al 18º Congreso Provincial celebrado en el pabellón Paco Paz de la Ciudad de As Burgas.

El secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea; el líder del PP de Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y su homólogo en la Región de Murcia, Fernando López Miras: Jaime Olano y Ana Pastor, vicesecretarios nacionales del partido, entre otros dirigentes, arroparon al político ourensano.

NUEVA ETAPA DEL PP DE OURENSE

En su intervención, Baltar remarcó que hoy comienza una nueva etapa del PP de Ourense en la que se marca como objetivo ganar en todos los concellos de la provincia en las próximas municipales y obtener la mayoría absoluta en la Diputación.

“Esto no es ‘la historia se repite’, esto es el nacimiento de una nueva etapa del PP. Nos vamos a olvidar de todo lo anterior, repleto de éxitos electorales, de porcentajes escandalosos, ciencia ficción, para otras formaciones políticas. Somos el PP de Ourense y aspiramos a lo máximo. Quedan 609 días para las próximas elecciones municipales: el 28 de mayo de 2023 el PP de Ourense ganará en todos los ayuntamientos de la provincia y tendremos la mayoría absoluta en la Diputación Provincial”, anunció el nuevo presidente del PP de Ourense.





“HAY EQUIPO, HAY OURENSE”

Manuel Baltar definió al PP como “el partido de la unidad y de la estabilidad” y recordó que Partido Popular de Ourense “es la única organización política en España, en cualquier nivel territorial, cuya mayoría absoluta de componentes del comité ejecutivo son mujeres. Un equipo de 105 personas, el 75% de ellas, cargos locales. Hay equipo, hay Ourense”, afirmó.

El presidente popular ourensano hizo tres menciones especiales en su discurso: a los mayores “toda esa gente a la que merecemos respetar todos los días, en una provincia en la que hay mucha gente mayor. Pero hay que darle la vuelta al discurso: si quieres nacer en algún sitio donde tu esperanza de vida sea mayor, o es en Okinawa, en Japón, o es en Ourense”.A las Nuevas Generaciones, representadas en el Congreso por Adrián Pardo, de NNGG de Galicia, y Nacho Campo, el presidente provincial de NNGG de Ourense. Y a los emigrantes“esas personas que están a cientos y miles de kilómetros de Ourense, a los que también se dirige este proyecto político”, precisó Baltar.

Teodoro García Egea, Manuel Baltar y Alberto Núñez Feijóo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





NÚÑEZ FEIJÓO: "EL DE LOS SOCIALISTAS DE OURENSE ES UN MODELO DE LO QUE NO SE DEBE HACER"

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, felicitó a Baltar por “convencer y vencer” y destacó que el líder ourensano conoce de memoria la provincia y peleó por cada voto como si se hubieran presentado otros candidatos.

También cargó contra el PSOE de Ourense por las discrepancias internas en comparación a la unidad del PP: “estoy muy orgulloso de que el PPdeG deje los congresos de los codazos, de las zancadillas y de las críticas internas al PSdeG-PSOE y al BNG. Tienen un buen manual de cómo desordenar un partido”, dijo Feijóo aludiendo a los problemas en el seno de los socialistas ourensanos por la elección de los representantes que acudirán al comité federal del PSOE que se celebrará en Valencia. “Sus militantes no paran de insultarse, y una parte le pide a la dirección nacional que le abra expediente a los compañeros que no votan a la lista oficial. Son muy demócratas… es un modelo de lo que no se debe hacer”, sentenció Feijóo.